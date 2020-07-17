趣头条回应平台广告虚假、涉赌：管理不足严厉清查

新京报讯（记者 张静雅）今日晚间，央视315晚会曝光趣头条存在违规广告。“每日轻”仅是食品却夸大为保健品，宣称比“伟哥”还持久的胶囊竟然只是压片糖果，甚至违法赌博平台竟然也能在趣头条投放。

对此，趣头条官方微博回应称，已成立专项工作组，正在对涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

趣头条上登出的减肥产品广告

虚构产品也能登广告

央视记者调查发现，在 趣头条页面上，充斥着许多虚假宣传的广告，例如一款属于压片糖果的普通食品，宣传却号称：“比伟哥还好使，一粒恢复男人本色”。

趣头条的广告核心授权代理商——广州天拓网络技术有限公司负责人林经理向央视记者保证，就算没有资质，也可以开户，帮助投放广告。

记者虚构了一款减肥产品，没有提供相关资质材料，第二天，天拓公司的优化师就制作好了广告页面，页面里还不时弹出用户已购买产品的消息。该公司的优化师说，这些信息其实都是假的，为的是“吸引顾客”。

赌博链接包装成“赚钱广告”

央视记者还发现，在趣头条上，不仅有虚假宣传的广告，“边玩手机边赚钱”的广告也会频频出现，这些广告宣称“轻松赚钱”，还不停跳出一个微信号。

调查中，央视记者添加微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有快 3、幸运飞艇、香港六合彩、大发六合彩等 43 项彩票、6 项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播。

记者在一家自称 “为趣头条等 30 多家平台提供广告开户投放服务”的聚亿媒网络科技有限公司了解到，只要将赌博广告包装成 “网络赚钱”的形式，就能登上趣头条。

趣头条官方微博回应

回应：广告管理不足，全平台彻查

16日晚，趣头条官方微博对此回应称，针对3.15晚会报道的趣头条平台广告问题高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。

针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

(责编：李都也(实习生)、李栋)