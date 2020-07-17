焦点访谈：中国经济走出V型，难能可贵

央视网消息（焦点访谈）：负6.8%，这是中国经济一季度的增速，是1992年公布季度GDP以来的最低值。正3.2%，这是今天上午刚刚公布的中国经济二季度的增速。那连起来看，这就是一个V型的反弹。今天上午，国家统计局公布了上半年宏观经济数据，这份经济半年报就好比是中国经济的期中考成绩单。过去几个月，在遭遇新冠肺炎疫情的冲击后，党中央一手抓防控，一手抓经济，推出了一系列提振经济的重大举措，全国人民撸起袖子加油干，这份成绩单沉甸甸。一、二季度中国经济增速从负6.8%到正3.2%，是怎么来的呢？

据初步核算，上半年，国内生产总值456614亿元，与去年同期相比下降1.6%，一季度同比下降6.8%，二季度则是增长3.2%，由负转正。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%，难能可贵。

当前，新冠肺炎疫情依然在全球蔓延，世界经济重启举步维艰。全球合作遭遇强劲逆流，单边主义大行其道。在这样一个复杂而又艰难的背景下，作为一个拥有14亿人口的发展中国家，能在短时间内控制疫情，实现经济由降转升，由负转正，特别是二季度3.2%的增速，超出了国内外不少专家的预期。

作为世界第二大经济体，近年来，中国经济对世界经济增长的贡献率一直是30%以上。我国上半年的经济增速在全球名列前茅，中国依然是世界经济发展的重要引擎。

上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，紧紧围绕“六稳”“六保”，全面落实助企纾困和激发市场活力规模性政策，更大力度推进改革开放，稳住经济基本盘，保住基本民生。与此同时，从中央到地方出台了一系列有力举措，比如，实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利，惠企利民；多措并举帮助大学毕业生、返乡农民工等重点群体就业，对劳动密集型企业实施差异化的税费、金融支持政策，鼓励吸纳更多就业；各地各部门适当提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，把因疫情和患病陷入困境的人员纳入救助范围，全力以赴保基本民生。

上半年，民生指标持续向好。今年的疫情使就业压力增大。中央提出清理取消对就业的不合理限制，促就业举措要应出尽出。任务是全年实现新增就业900万人。数据显示，上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。

还有一个就业指标值得关注，那就是城镇调查失业率。数据显示，6月份，全国城镇调查失业率是5.7%，比5月份下降0.2个百分点，连续两个月下降。其中，25至59岁主体就业人口调查失业率为5.2%，比5月份下降0.2个百分点。在疫情之下，这样的数据在世界主要经济体中都是一个不错的成绩单。

物价是主要民生指标。今年全年物价上涨的控制目标是3.5%左右。一季度，全国居民消费价格与去年同期相比上涨4.9%，但是二季度则涨幅回落。数据显示，上半年，全国居民消费价格同比上涨3.8%，比一季度回落1.1个百分点，基本稳定。

从需求的角度讲，拉动经济增长的投资、出口、消费这三架马车，在这次疫情中都受到了不同程度的影响。一季度，全国固定资产投资比去年同期下降了16.1%，但二季度快速恢复。上半年，全国固定资产投资比去年同期下降3.1%，虽然依然是下降，但比上季度收窄13.0个百分点，投资对经济增长的贡献率明显增长。

受疫情影响，上半年全球贸易都大幅度下降，我国进出口也受到波及，一季度货物进出口总额同比下降6.5%。为应对疫情影响，我国先后出台了减税降费、金融支持、通关便利化、支持出口转内销等一系列政策举措，精准帮扶外贸企业渡难关、保市场、保订单，今年头5个月，全国已累计办结出口退免税6324亿元，通过关税保证保险改革为3113家企业担保税款2584亿元，有力促进了外贸进出口企稳回升。整个上半年，货物进出口总额虽然同比下降3.2%，但比一季度降幅收窄3.3个百分点。

这次疫情对零售市场的冲击是显而易见的。数据显示，上半年，社会消费品零售总额同比下降11.4%，但疫情期间催生了很多新产业新业态新模式。我们看到，远程办公、在线教育、无人配送这些新模式有效地化解了现实生活中的一些堵点、难点，尤其是互联网经济异常活跃，为经济回升提供有力支撑。上半年，全国网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额比重达25.2%，同比提高5.6个百分点；快递业务量预计增长22.5%，其中6月份增长39.1%。

今年是脱贫攻坚的收官之年，虽然有疫情影响，但上半年，脱贫攻坚扎实推进。截至6月30日，中西部22个省份已开工扶贫项目40.9万个，开工率达95.2%，25个省份已外出务工贫困劳动力2830.9万人，是去年外出务工总数的103.7%。

考虑到一季度疫情对中国经济造成的重创，这份成绩单来得不容易。看这份成绩单，我们不仅要看半年的整体数据，更要看趋势、看变化，它的意义不仅是让我们了解过去的情况，更重要的是帮助我们研判未来。从成绩单来看，疫情给我国经济带来的影响是显而易见的，但是以“六保”促“六稳”等各项政策措施，正在成为中国经济乘风破浪的发动机和助推器，社会各界和各行业在做好疫情防控的同时积极复工复产复商复市，经济运行正稳步复苏，中国经济显示出巨大的韧性和潜力。只要我们瞄准正确的方向、聚精会神走好自己的路，就能够渡过难关，日子越过越好。

(责编：李枫、岳弘彬)