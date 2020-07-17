人民网>>财经

焦点访谈：中国经济走出V型，难能可贵

2020年07月17日08:55  来源：央视网
 

央视网消息（焦点访谈）：负6.8%，这是中国经济一季度的增速，是1992年公布季度GDP以来的最低值。正3.2%，这是今天上午刚刚公布的中国经济二季度的增速。那连起来看，这就是一个V型的反弹。今天上午，国家统计局公布了上半年宏观经济数据，这份经济半年报就好比是中国经济的期中考成绩单。过去几个月，在遭遇新冠肺炎疫情的冲击后，党中央一手抓防控，一手抓经济，推出了一系列提振经济的重大举措，全国人民撸起袖子加油干，这份成绩单沉甸甸。一、二季度中国经济增速从负6.8%到正3.2%，是怎么来的呢？

据初步核算，上半年，国内生产总值456614亿元，与去年同期相比下降1.6%，一季度同比下降6.8%，二季度则是增长3.2%，由负转正。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%，难能可贵。

当前，新冠肺炎疫情依然在全球蔓延，世界经济重启举步维艰。全球合作遭遇强劲逆流，单边主义大行其道。在这样一个复杂而又艰难的背景下，作为一个拥有14亿人口的发展中国家，能在短时间内控制疫情，实现经济由降转升，由负转正，特别是二季度3.2%的增速，超出了国内外不少专家的预期。

作为世界第二大经济体，近年来，中国经济对世界经济增长的贡献率一直是30%以上。我国上半年的经济增速在全球名列前茅，中国依然是世界经济发展的重要引擎。

上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，紧紧围绕“六稳”“六保”，全面落实助企纾困和激发市场活力规模性政策，更大力度推进改革开放，稳住经济基本盘，保住基本民生。与此同时，从中央到地方出台了一系列有力举措，比如，实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利，惠企利民；多措并举帮助大学毕业生、返乡农民工等重点群体就业，对劳动密集型企业实施差异化的税费、金融支持政策，鼓励吸纳更多就业；各地各部门适当提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，把因疫情和患病陷入困境的人员纳入救助范围，全力以赴保基本民生。

上半年，民生指标持续向好。今年的疫情使就业压力增大。中央提出清理取消对就业的不合理限制，促就业举措要应出尽出。任务是全年实现新增就业900万人。数据显示，上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。

还有一个就业指标值得关注，那就是城镇调查失业率。数据显示，6月份，全国城镇调查失业率是5.7%，比5月份下降0.2个百分点，连续两个月下降。其中，25至59岁主体就业人口调查失业率为5.2%，比5月份下降0.2个百分点。在疫情之下，这样的数据在世界主要经济体中都是一个不错的成绩单。

物价是主要民生指标。今年全年物价上涨的控制目标是3.5%左右。一季度，全国居民消费价格与去年同期相比上涨4.9%，但是二季度则涨幅回落。数据显示，上半年，全国居民消费价格同比上涨3.8%，比一季度回落1.1个百分点，基本稳定。

从需求的角度讲，拉动经济增长的投资、出口、消费这三架马车，在这次疫情中都受到了不同程度的影响。一季度，全国固定资产投资比去年同期下降了16.1%，但二季度快速恢复。上半年，全国固定资产投资比去年同期下降3.1%，虽然依然是下降，但比上季度收窄13.0个百分点，投资对经济增长的贡献率明显增长。

受疫情影响，上半年全球贸易都大幅度下降，我国进出口也受到波及，一季度货物进出口总额同比下降6.5%。为应对疫情影响，我国先后出台了减税降费、金融支持、通关便利化、支持出口转内销等一系列政策举措，精准帮扶外贸企业渡难关、保市场、保订单，今年头5个月，全国已累计办结出口退免税6324亿元，通过关税保证保险改革为3113家企业担保税款2584亿元，有力促进了外贸进出口企稳回升。整个上半年，货物进出口总额虽然同比下降3.2%，但比一季度降幅收窄3.3个百分点。

这次疫情对零售市场的冲击是显而易见的。数据显示，上半年，社会消费品零售总额同比下降11.4%，但疫情期间催生了很多新产业新业态新模式。我们看到，远程办公、在线教育、无人配送这些新模式有效地化解了现实生活中的一些堵点、难点，尤其是互联网经济异常活跃，为经济回升提供有力支撑。上半年，全国网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额比重达25.2%，同比提高5.6个百分点；快递业务量预计增长22.5%，其中6月份增长39.1%。

今年是脱贫攻坚的收官之年，虽然有疫情影响，但上半年，脱贫攻坚扎实推进。截至6月30日，中西部22个省份已开工扶贫项目40.9万个，开工率达95.2%，25个省份已外出务工贫困劳动力2830.9万人，是去年外出务工总数的103.7%。

考虑到一季度疫情对中国经济造成的重创，这份成绩单来得不容易。看这份成绩单，我们不仅要看半年的整体数据，更要看趋势、看变化，它的意义不仅是让我们了解过去的情况，更重要的是帮助我们研判未来。从成绩单来看，疫情给我国经济带来的影响是显而易见的，但是以“六保”促“六稳”等各项政策措施，正在成为中国经济乘风破浪的发动机和助推器，社会各界和各行业在做好疫情防控的同时积极复工复产复商复市，经济运行正稳步复苏，中国经济显示出巨大的韧性和潜力。只要我们瞄准正确的方向、聚精会神走好自己的路，就能够渡过难关，日子越过越好。

(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved