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发改委：中国经济将继续向好的方向发展

2020年07月17日11:05  来源：人民网
 

人民网北京7月17日 （记者乔雪峰） 7月16日，国家统计局发布上半年经济数据，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，二季度比一季度增速提高了10个百分点。引发国内外各方面的关注，不少专家和机构都表示超出了预期。

那么，如何评价我国当前的经济形势？出现这种好转态势的原因是什么？国家发改委国民经济综合司司长严鹏程在7月份新闻发布会上对此进行了解读。

“虽然疫情对我国经济运行带来巨大冲击，但并未伤及中国经济的基本面。”严鹏程表示，二季度以来经济运行稳步回升的态势充分表明，我国经济具有应对疫情等外部冲击的巨大韧性，调结构、转方式、优动能还大有可为。随着统筹疫情防控和经济社会发展工作扎实推进，中国经济将继续向好的方向发展。

严鹏程表示，今年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济运行造成巨大冲击，随着常态化疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，当前我国经济正在加快对冲疫情影响，二季度以来经济运行逐月好转，生产需求持续回暖，支撑企稳回升的积极因素明显增多，国民经济呈现恢复性增长态势，回升势头总体符合预期。

严鹏程从五个方面分析了为何二季度经济运行出现较快恢复。

一是统筹成效在显现。统筹疫情防控和经济社会发展，是我们今年工作的重要原则，必须两手抓、两手硬。如何把握其中的平衡点，是一项很大的挑战。经过各方面的艰苦努力，我们不断加强和完善疫情防控机制，在两三个月内阻断了本土疫情传播；同时，有序推动复工复产复商复市，逐步恢复经济社会正常秩序，二季度经济实现了3.2%的增长，为下半年持续恢复打下了坚实基础。

二是政策效应在释放。面对疫情带来的罕见冲击，我们及时果断出手，出台实施了一揽子帮扶企业、稳定就业、扩大内需等方面的对冲政策，对稳定经济基本盘形成了强大支撑。比如，增加赤字规模1万亿元，发行抗疫特别国债1万亿元，全部转给地方；加大减税降费力度，目前已累计超过1万亿元；创新直达实体经济的货币政策工具，推动金融系统向企业合理让利1.5万亿元，等等。大家可以看到，这些财政、货币政策都是直达地方基层、直接惠企利民的，可以说是“精准滴灌”。

三是供需循环在改善。随着复工复产、复商复市稳步推进，疫情期间被压抑的需求、被掣肘的供给都在逐步恢复。需求端反弹明显，二季度以来市场消费逐月改善，汽车家电等大宗商品销售回升，网上购物、直播带货持续火热；在重大项目投资等牵引撬动下，二季度固定资产投资同比增长4.8%，较一季度大幅提高20.9个百分点。生产端恢复有力，工业增速逐月回升，6月份增长4.8%，连续3个月为正，实物量指标加快改善；服务业生产指数连续2个月正增长，6月份增速为2.3%。

四是发展动能在转换。疫情在对一些行业企业造成巨大冲击的同时，也加快推进了数字经济、智能制造、生命健康等产业的发展，孕育了不少新产业和新业态，催生了一批新生企业，比如在线教育、网上办公、远程问诊等行业都实现了快速扩张。疫情也倒逼很多企业主动应变求变，顺势而为推进转型升级，同时促使我们加快补齐一些行业领域的短板弱项。比如上半年高技术产业投资增长6.3%，医药制造业投资增长13.6%；电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32%、21.8%。

五是市场信心在恢复。经济形势的好坏，不仅要看产业行业的运行情况，更要看市场主体的信心状况。随着各项政策持续发力，经济循环逐步恢复，市场主体信心稳步回暖，3月份以来制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数连续4个月保持在临界点以上。这充分说明，市场主体是看好中国经济下步发展的，经济企稳回升态势是有微观基础支撑的。也正是由于信心增强，企业的投资行为才有改善、居民的消费意愿才逐步回升，进而带动投资、消费的恢复。

最后，严鹏程表示，当然也要看到，当前我国经济运行还面临很多挑战，全球疫情仍在持续扩散蔓延，国际经贸环境更趋复杂严峻，对我国的外溢影响还在演化。“国内一些行业还没有完全恢复正常运行，不少企业生产经营还比较困难，就业压力还十分突出，这些都是我们下步工作需要重点解决的。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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