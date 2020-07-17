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发改委：预计全年预期调控目标有望较好完成

2020年07月17日11:06  来源：人民网
 

人民网北京7月17日电 （记者乔雪峰）7月17日，国家发展改革委召开7月份新闻发布会，国家发改委政策研究室主任、新闻发言人袁达在发布会上表示，当前我国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础。“下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现‘前高后低’走势，预期调控目标有望较好完成。”

全国发电量快速回升 用电量连续4个月逐月加快

袁达首先介绍了关于经济运行实物量指标有关情况，从发电看，6月份，全国发电量快速回升，同比增长6.5%，增速比上月加快2.2个百分点，已连续4个月逐月加快。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长5.4%、6.9%、13.6%、15.8%和5.8%。二季度，发电量同比增长3.9%，增速较一季度回升10.7个百分点。

从用电看，6月份，全国全社会用电量同比增长6.1%，增速比上月加快1.5个百分点，已连续4个月逐月加快。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长12.9%、4.3%、7.0%和14.3%，二产、三产用电继续回升，居民生活用电快速增长。分地区看，全国26个省（区、市）用电正增长，其中江西、浙江、西藏等5个省（区）增速超过10%。二季度，全社会用电量同比增长3.9%，增速较一季度回升10.4个百分点。

从货运量看，6月份，我国全社会货运量同比增长3.9%，增速比上月加快3.5个百分点。全国铁路货运量同比增长7%，港口货物吞吐量增长6.9%，增速均为今年以来月度最高。二季度，我国全社会货运量同比增长0.7%，增速较一季度回升16.8个百分点。客运方面，二季度以来全社会客运量逐月回升，6月份日均客运量达到2670万人次，比上月增长12.3%。

上半年共审批核准固定资产投资项目54个

袁达在发布会上表示，从投资项目审批看，6月份，发改委审批核准固定资产投资项目8个，总投资114亿元，其中审批4个，核准4个。上半年，发改委共审批核准固定资产投资项目54个，总投资4944亿元，主要集中在交通运输、高技术、能源、农林水利等行业。

从重大项目建设看，今年以来，按照政府工作报告部署安排，国家发展改革委会同有关部门和地方，有效保障在建重大项目进度质量，切实抓好项目前期工作，协调推动重大项目尽快开工建设，取得积极成效。

一是建成和加快建设一批重大项目。交通方面，格尔木至库尔勒铁路青海段等项目通车运营，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群的城际铁路规划建设加快推进。西部陆海新通道、长江干线航道、重点跨江跨湾大桥等一批项目正有序建设。成都新机场等枢纽机场改扩建项目、20多个新建支线机场项目正加快建设。水利方面，2014年5月国务院常务会议部署的172项重大水利工程，已累计开工146项，在建投资规模超过1万亿元，引江济淮、西江大藤峡水利枢纽、淮河出山店水库等一批标志性工程陆续开工建设，南水北调东中线一期工程等32项工程已相继建成，发挥了显著的经济、社会和生态效益。

二是积极谋划推进新的重大项目。西宁至成都、西安至十堰等铁路项目已批复，西安、兰州、西宁等枢纽机场改扩建项目即将开工建设。按照今年7月国务院常务会议部署，加快推进防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等150项重大水利工程建设，总投资达1.29万亿元。

今年以来各地累计发放价格临时补贴超190亿

袁达指出，今年以来，国家发展改革委高度重视重要民生商品价格变化，积极采取有效措施确保价格基本稳定。一是加强监测预测预警。持续密切监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、流通和价格情况，对有关情况及时预警。二是加强重要时段价格调控。“端午”假期前，组织投放两批中央冻猪肉储备。

针对近期多地发生洪涝灾害，及时指导和协调加强防汛期间重要民生商品价格监测和调控。三是兜住民生底线。指导和督促各地落实好价格临时补贴阶段性“提标扩围”政策，按月及时足额发放价格临时补贴。今年以来，各地累计发放价格临时补贴约190.6亿元，惠及困难群众约2.68亿人次。

上半年，居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.8%，其中6月份上涨2.5%；生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.9%，其中6月份下降3%，降幅比上月收窄0.7个百分点，环比上涨0.4%，为近几个月来首次转正。

去年新登记企业739.1万户 比上年增长10.3%

袁达还介绍了关于《2019年中国大众创业万众创新发展报告》有关情况，他指出，为落实党中央、国务院关于创新驱动发展战略的部署，系统总结创新创业工作进展，国家发展改革委会同有关部门编撰了《2019年中国大众创业万众创新发展报告》，日前正式出版发行。该《报告》内容翔实丰富，突出了“五个聚焦”。

一是聚焦提升创新创业主体质量。2019年，新登记企业739.1万户，比上年增长10.3%，全年日均新设企业达到2.02万户，高成长科技型企业和“隐形冠军”“小巨人”“专精特新”企业快速涌现。

二是聚焦发挥创业带动就业作用。2019年，创业公司在互联网全网招聘人数达到263.64万人，比上年增长85%；新登记注册青年创业者达到446.7万人，增长4%；大学生创业者74.1万人，增长9%。

三是聚焦培育壮大经济发展新动能。2019年，新产品、新业态加快开发，小企业“铺天盖地”、大企业“顶天立地”的局面不断拓展，高技术制造业增加值增长8.8%，高出规模以上工业3.1个百分点。

四是聚焦增强科技创新支撑能力。2019年，加速科技创新成果转化和应用，区域示范基地技术合同成交额超过1750亿元，高校院所示范基地成果转化交易额约90亿元，分别比上年增长48%和22.5%，有效发挥了支撑科技创新的作用。

五是聚焦缓解创新创业痛点堵点。2019年，大力创新体制机制，不断优化创新创业创造生态，“放管服”改革和营商环境建设不断深化，创新创业融资渠道更加多元化，市场活力和社会创造力得到了加快释放。

推动国家骨干冷链物流基地建设 促进城乡居民消费升级

为贯彻落实党中央、国务院关于城乡冷链物流设施补短板的决策部署，国家发展改革委于今年启动了国家骨干冷链物流基地建设工作。对此，袁达表示，这项工作以构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络为目标，重点面向农副产品优势产区和集散地，整合集聚存量冷链物流基础设施，以及冷链物流市场供需和农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，支持生鲜农副产品产业化发展，促进城乡居民消费升级。

袁达表示，国家骨干冷链物流基地建设工作得到各地方的高度重视，大部分省（区、市）积极参与申报。为做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作，国家发展改革委按照质量优先、类型均衡、统筹兼顾等基本原则，经过认真评审，确定了2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单。

下一步，国家发展改革委将会同有关方面，统筹利用中央预算内投资等，支持国家骨干冷链物流基地范围内的公益性、基础性项目建设，加快补齐功能性设施短板，促进国家骨干冷链物流基地互联成网，今年将重点支持肉类冷链设施建设。同时，结合今年国家骨干冷链物流建设工作情况，研究制定“十四五”期间工作方案，统筹谋划好后几个年度的国家骨干冷链物流基地建设工作。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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