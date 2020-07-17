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发改委：中央预算内投资已下达超过90%

2020年07月17日11:51  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月17日电 （记者乔雪峰） 7月17日，国家发改委政策研究室主任、新闻发言人袁达在7月份新闻发布会上表示，今年以来，各地方、各部门在做好常态化疫情防控的同时，加快推动重大项目建设，持续加大补短板力度，狠抓稳投资各项政策落实，努力应对疫情影响，取得了积极进展。

“上半年，全国固定资产投资同比下降3.1%，其中二季度增长4.8%，增速较一季度回升了20.9个百分点。”严鹏程指出，在投资增速快速回升的同时，呈现出3个特点：一是从投资结构看，调整优化加快，高技术产业投资由一季度的下降12.1%转为上半年增长6.3%，社会领域投资由一季度的下降8.8%转为上半年增长5.3%，明显高于全部投资。二是从区域情况看，投资正增长的地区数量稳步提升，上半年有22个省份实现正增长，其中6个省份实现5%以上的增长。三是从投资后劲看，新开工项目计划总投资从1—2月的下降47.1%，快速回升至上半年的增长13.5%。

严鹏程进一步指出，截至目前中央预算内投资已下达超过90%，对补短板、稳投资发挥了积极的引导带动作用。比如，为应对疫情影响，积极调整投资结构，加大对公共卫生防控救治能力建设、医疗等应急物资保障体系建设、医疗废物处置设施建设的支持力度，加快补齐疫情暴露出的短板弱项。还比如，近期一些省份发生严重暴雨洪涝灾害后，先后分两批紧急下达中央预算内投资5.2亿元，支持8个省份受灾严重地区水毁项目修复和灾后重建。

严鹏程表示，下一步，国家发展改革委将继续会同有关方面，聚焦国家重大战略、“两新一重”等关键环节和短板弱项领域，精准筹资、精准项目、精准施策，推进重大工程项目建设，合理扩大有效投资，进一步发挥好投资的关键作用。

一是切实用好投资资金。加快下达中央预算内投资计划，加大对重点领域和重点工程项目建设支持力度，督促指导各地方加快中央预算内投资计划执行和项目建设进度，尽快形成实物工作量。加强与有关部门的协调配合，坚持“资金跟着项目走”，用好地方政府专项债券，推动专项债券资金尽快落实到具体项目。

二是强化项目要素保障。督促指导各地方按照“要素跟着项目走”的要求，健全完善工作机制，加强重大建设项目用地保障，推动重大项目落地实施。深入开展“疏解治理投资堵点专项行动”，帮助解决项目单位的实际困难。

三是加强重大项目储备。督促指导各地方和有关方面，分级负责、分领域推进，依托国家重大项目库加强项目储备。深化项目可行性研究等前期工作，加快各环节审批手续办理进度，加快项目开工建设进度

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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