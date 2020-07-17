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发改委：采取针对性政策举措 推动经济运行及早恢复正常

2020年07月17日11:52  来源：人民网
 

人民网北京7月17日电 （记者乔雪峰） 7月17日，7月17日，国家发展改革委召开7月份新闻发布会，国家发改委国民经济综合司司长严鹏程在发布会上指出，继续用好规模性政策，推动经济运行及早恢复正常，采取更有针对性的政策举措，让更多的市场主体能够切实感受到经济回升的暖意。

严鹏程表示，针对当前宏观经济运行中面临的需求不足和外部环境趋紧等问题，企业发展中遇到的疫后恢复缓慢和生产经营压力较大等问题，以落实“六稳”“六保”任务为抓手，以实施扩大内需战略为牵引，以改革开放为动力，坚决稳住经济大盘。重点抓好以下几件事。

一是继续抓好政策对冲。重点是加强部门协同和上下联动，强化政策实施效果评估，确保宏观政策取向保持稳定，已出台的政策落到实处、见到实效。同时，密切跟踪分析国际环境和国内形势变化，聚焦“六稳”“六保”，加强政策预研储备，做到有备无患，确保一旦有需要，能够迅速出手、及时出台，千方百计巩固经济回升势头，千方百计畅通经济循环，千方百计稳定经济运行。

二是加大帮扶企业力度。企业好了，就业就有了、市场就活了，要通过“实打实”的举措帮助企业解难题、渡难关。要针对当前受疫情冲击较大、经营较为困难的行业企业，制定出台差异化扶持措施，进一步细化实化减租减费减息等援企政策，用好直达实体经济的货币政策工具，推动金融系统向各类企业合理让利1.5万亿元，更加注重发挥政策性融资担保作用，国家融资担保基金新增再担保业务规模不低于4000亿元。大力支持引导企业与数字经济、智能制造等技术创新结合，加快转型升级，提高市场竞争力。

三是着力激活消费潜力。中国有14亿人口的强大国内市场，吃穿住用行等传统消费，文化旅游养老等服务消费，数字网络信息等新型消费，空间都很大，要以高质量的产品和服务供给，适应、引领、创造新需求。积极推进家电、汽车等更新置换及回收处理，加快推动新能源汽车在城市公共交通等领域推广应用。采取更加精准措施，提升公共场所卫生安全水平，推动文旅、餐饮等消费有序恢复。完善免退税政策，为广大老百姓提供更多更好更便宜的消费商品。加速拓展5G应用，满足居民高品质服务需求。推进电商进农村，拓展农村消费。

四是强化有效精准投资。刚才袁达主任作了介绍，重点是充分发挥中央预算内投资、地方政府专项债券、抗疫特别国债等的撬动和牵引作用，优化投资方向，积极推进新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设。加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度。新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯、配建停车位充电桩，带动居民家居智能化、适老化改造。同时要持续优化营商环境，更好调动民间投资积极性。

五是持续深化改革开放。形势越复杂、困难挑战越大，越要通过深化市场化改革、扩大高水平开放，激发内生动力和内在活力。今年中央印发了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，下步要选择合适地区开展要素市场化配置综合改革试点，制定加快培育数据要素市场的政策文件，赋予省级政府更大的用地自主权。要继续深化“放管服”改革，以落实《优化营商环境条例》、外资准入负面清单为抓手，复制推广已经取得的好经验好做法，通过营商环境的优化促进微观活力的释放、增长动力的提升。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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