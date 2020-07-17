发改委：外资企业对我国发展充满强劲信心

人民网北京7月17日电 （记者乔雪峰）“今年二季度以来，随着我国疫情防控成果进一步巩固，复工复产达产全面推进，我国利用外资形势明显回稳。”7月17日，国家发展改革委召开7月份新闻发布会，国家发改委政策研究室主任、新闻发言人袁达在发布会上表示，上半年，我国实际利用外资679.3亿美元，同比下降4%，其中，二季度增长5.1%，增速比一季度回升17.9个百分点。

从重大外资项目看，多个项目取得积极进展。惠州中海壳牌石化三期项目举行了“云签约”；巴斯夫新型一体化基地项目首批装置在广东湛江打桩开建，项目正式进入土建阶段；上海特斯拉电动汽车项目一期已经顺利达产，二期也在有序推进。在推进前三批重大外资项目的基础上，近期我们推出了第四批重大外资项目，涉及电子信息、新材料等领域。这些重大外资项目的陆续落地，显示了外资企业对我国发展的强劲信心。

袁达表示，下一步，发改委将继续积极主动扩大对外开放，不断优化营商环境，扎实做好稳外资各项工作。

一是落实负面清单。新版全国和自贸试验区外资准入负面清单将于7月23日起实施。我们将会同有关方面，扎实做好新开放举措的落实工作，提高各项政策一致性，负面清单之外的领域，切实给予内外资企业平等待遇，任何单位不得设置单独针对外资的准入限制。

二是优化投资服务。继续抓好国家层面重大外资项目落地，健全地方层面重大外资项目协调机制，加强项目储备。以重大外资项目工作为示范引领，全面提升外资项目服务水平。

三是便利人员往来。今年4月，国家发展改革委会同有关部门，建立了重大外资项目外方人员来华包机机制，重点解决跨国公司反映的国际出行问题。3个月来，已有23个项目5000多名外方管理和技术人员通过该机制包机入境。我们将继续做好这方面工作，为企业实施项目提供便利。

四是强化正面鼓励。抓紧出台2020年版鼓励外商投资产业目录，在保持现有条目稳定的基础上，进一步扩大鼓励外商投资范围，在产业方面重点是促进制造业高质量发展，在区域方面重点是促进中西部地区积极吸引外资。

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