6月财政收入增幅由负转正 年内首次月度增长

人民网北京7月17日电（任妍）今日，记者从财政部获悉，日前，财政部发布2020年上半年财政收支情况。数据显示，1-6月累计，全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%。其中，中央一般公共预算收入44347亿元，同比下降14%；地方一般公共预算本级收入51829亿元，同比下降7.9%。全国税收收入81990亿元，同比下降11.3%；非税收入14186亿元，同比下降8%。
一般公共预算支出方面，1-6月累计，全国一般公共预算支出116411亿元，同比下降5.8%。其中，中央一般公共预算本级支出16344亿元，同比下降3.2%；地方一般公共预算支出100067亿元，同比下降6.2%。
财政部国库支付中心主任刘金云介绍，其中6月份，推进复工复产和助企纾困成效继续显现，财政收入同比增长3.2%，增幅由负转正，为年内首次月度正增长。
上半年财政收支具体情况如下：
一、全国一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入情况。
1-6月累计，全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%。其中，中央一般公共预算收入44347亿元，同比下降14%；地方一般公共预算本级收入51829亿元，同比下降7.9%。全国税收收入81990亿元，同比下降11.3%；非税收入14186亿元，同比下降8%。
主要税收收入项目情况如下：
1.国内增值税28770亿元，同比下降19.1%。
2.国内消费税7711亿元，同比下降9%。
3.企业所得税23376亿元，同比下降7.2%。
4.个人所得税5782亿元，同比增长2.5%。
5.进口货物增值税、消费税6944亿元，同比下降16.2%。关税1192亿元，同比下降15.2%。
6.出口退税8152亿元，同比下降16.6%。
7.城市维护建设税2229亿元，同比下降14.5%。
8.车辆购置税1575亿元，同比下降15.4%。
9.印花税1511亿元，同比增长8.8%。其中，证券交易印花税892亿元，同比增长16%。
10.资源税854亿元，同比下降11%。
11.土地和房地产相关税收中，契税3108亿元，同比下降2.4%；土地增值税3254亿元，同比下降8.7%；房产税1398亿元，同比下降5.3%；耕地占用税757亿元，同比下降8%；城镇土地使用税1050亿元，同比下降7.3%。
12.环境保护税101亿元，同比下降10.9%。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计533亿元，同比增长3.1%。
（二）一般公共预算支出情况。
1-6月累计，全国一般公共预算支出116411亿元，同比下降5.8%。其中，中央一般公共预算本级支出16344亿元，同比下降3.2%；地方一般公共预算支出100067亿元，同比下降6.2%。
主要支出科目情况如下：
1.教育支出16739亿元，同比下降7.6%。
2.科学技术支出3754亿元，同比下降12.2%。
3.文化旅游体育与传媒支出1526亿元，同比下降4.8%。
4.社会保障和就业支出17952亿元，同比增长1.7%。
5.卫生健康支出10070亿元，同比下降0.2%。
6.节能环保支出2661亿元，同比下降15.4%。
7.城乡社区支出9963亿元，同比下降30%。
8.农林水支出10194亿元，同比增长7.9%。
9.交通运输支出5865亿元，同比下降13.3%。
10.债务付息支出4505亿元，同比增长9.8%。
二、全国政府性基金预算收支情况
（一）政府性基金预算收入情况。
1-6月累计，全国政府性基金预算收入31479亿元，同比下降1%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1591亿元，同比下降20%；地方政府性基金预算本级收入29888亿元，同比增长0.3%,其中,国有土地使用权出让收入28129亿元，同比增长5.2%。
（二）政府性基金预算支出情况。
1-6月累计，全国政府性基金预算支出45212亿元，同比增长21.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出630亿元，同比下降27.9%；地方政府性基金预算相关支出44582亿元，同比增长22.9%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出28820亿元，同比下降10.7%。
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