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财政部：四大举措推进财政资金直达基层民生

2020年07月17日15:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月17日电 （任妍）今日上午，财政部召开2020年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍了2020年上半年财政收支情况，会上，财政部预算司一级巡视员王克冰表示，建立特殊转移支付机制，确保新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是纾解企业困难和激发市场活力的重要工具，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的有力保障。财政部坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，综合采取有力措施，确保直达机制快速有效落地实施。

王克冰介绍称，主要工作包括四大方面：

一是健全工作机制。专门成立了直达资金监控工作领导小组，加强对有关工作的统筹协调，并组建工作专班，集中制定工作方案，明确管理要求，加强对地方的督促指导。同时，会同有关部门建立专项工作机制，加强政策协调联动，强化资源信息共享，推动形成工作合力。

二是制定管理办法。研究制定《特殊转移支付资金管理办法》、《抗疫特别国债资金管理办法》，明确了资金分配下达和使用的具体要求。印发《中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法》、《关于做好直达资金监控工作的通知》，细化了资金监管各项要求。上述制度构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系。

三是建设监控系统。为促进资金安全高效使用，我部开发了联通各级财政的直达资金监控系统，通过采取单独下达、单独标识、单独调度的方式，实现全链条全过程监控，从源头到末端，“一竿子插到底”，确保账务清楚、流向明确。系统中建立预警机制，提醒地方及时纠正违规问题。此外，监控系统还向审计等有关部门和地方开放共享，满足相关部门和地方监管的信息需要。

四是开展全员培训。举办直达资金监控工作视频培训班，就直达资金预算管理、资金拨付、监控机制、系统操作等进行专题培训，培训人员涵盖地方各级财政部门共4万余人次。

通过各级财政部门共同努力，在较短时间内完成了系统开发调试、资金分配和审核确认等各项工作，6月底前已将具备条件的直达资金全部下达地方，增强了基层财政保障能力，有力支持基层做好“六稳”、“六保”工作。下一步，财政部将持续抓好直达资金管理，盯牢直达资金使用，加强直达资金监控，强化问题整改落实，及时跟踪完善政策，确保有关资金规范高效使用。

(责编：任妍、孙阳)
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