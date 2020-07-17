财政部：经济企稳回升 助企纾困成效显现

人民网北京7月17日电 （任妍）今日上午，财政部召开2020年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍了2020年上半年财政收支情况，会上，财政部国库支付中心主任刘金云表示，上半年全国一般公共预算收入同比下降10.8%。其中，6月份，推进复工复产和助企纾困成效继续显现，财政收入同比增长3.2%，增幅由负转正，为年内首次月度正增长。

刘金云称，经济企稳回升，工业增加值连续3个月增长，带动增值税降幅由上月的5.5%收窄至2.7%；进口在4月、5月两位数下降后，6月份转为增长6.2%，带动进口环节税收由负转正，增长7.5%；一般在5月末汇算清缴的上年企业所得税，按有关规定延至6月初入库，体现为6月份收入。剔除企业所得税汇算清缴不可比因素，税收收入小幅增长1%。

谈及上半年财政收入形势特点，刘金云表示，上半年财政收入有以下几个特点：

从总体看，受多重因素影响全国财政收入下降较多。一是疫情冲击导致税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取减免税、缓税等措施，拉低收入增幅10个百分点。二是巩固减税降费成效，前几个月增值税翘尾减收拉低收入增幅4个百分点。三是上年末延至今年初缴纳入库的税收同比减少，以及去年同期中央特定国有金融机构和央企上缴利润等使得收入基数较高，相应拉低今年全国财政收入增幅。从全国收入运行走势看，上半年各月全国财政收入增幅分别为-3.9%、-21.4%、-26.1%、-15%、-10%、3.2%，呈现一季度收入大幅下降后二季度持续回升向好态势。单独测算疫情冲击以及为应对疫情采取减免税等措施的影响，分别拉低1-6月各月收入增幅约1个、13个、25个、15个、10个、5个百分点。

从税收收入看，主要经济指标恢复性增长，税收降幅收窄。1-6月，国内增值税同比下降19.1%，其中，5、6月份国内增值税降幅分别为5.5%、2.7%，降幅比1-4月明显收窄，主要受复工复产持续推进和增值税翘尾减收因素消退影响。国内消费税同比下降9%，其中第二季度消费税收入同比增长2.8%，已基本恢复正常水平。进口货物增值税消费税同比下降16.2%，其中第二季度下降7.4%。企业所得税同比下降7.2%，其中第二季度下降3.7%，降幅收窄主要受工业企业利润增速回升影响。

从非税收入看，地方多渠道盘活国有资源资产带动非税收入增长，涉企收费继续下降。1-6月，全国非税收入同比下降8%。中央非税收入711亿元，同比下降73.3%，主要是去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润基数较高。地方非税收入13475亿元，同比增加713亿元，增长5.6%，主要是一些地区为缓解收支平衡压力，多渠道盘活国有资源资产，国有资源（资产）有偿使用收入和国有资本经营收入合计同比增加1013亿元。同时，企业负担持续减轻，涉企收费继续下降，全国教育费附加等专项收入同比下降4%，行政事业性收费收入同比下降9.7%。

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