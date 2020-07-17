财政部：抗疫特别国债已发行7200亿元 剩余将在7月底完成

人民网北京7月17日电 （任妍）今日上午，财政部召开2020年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍了2020年上半年财政收支情况。会上，财政部国库支付中心主任刘金云表示，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，财政部高度重视，全力做好抗疫特别国债发行工作。截至7月16日，抗疫特别国债已发行12期，累计发行7200亿元，完成1万亿元发行任务的72%。

刘金云介绍称其中，5年期、7年期、10年期分别发行2000亿元、1000亿元、4200亿元。发行主要特点：一是发行利率符合市场预期。平均发行利率2.75%,与国债二级市场收益率衔接良好。二是认购需求保持旺盛。平均投标倍数（实际投标量/计划发行量）达2.63倍，较6月以来一般记账式附息国债高0.1倍。三是市场评价积极正面。市场机构普遍认为，抗疫特别国债发行透明度高，节奏较为均衡，维护了债券市场平稳运行。

刘金云表示，下一步，财政部将继续统筹协调抗疫特别国债、一般国债、地方政府债券发行节奏，维护抗疫特别国债良好发行环境，全力保障剩余2800亿元抗疫特别国债在7月底发行完成。

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