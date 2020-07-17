财政部：五大举措支持基层做好“三保”工作

人民网北京7月17日电 （任妍）今日上午，财政部召开2020年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍了2020年上半年财政收支情况，会上，预算司一级巡视员王克冰表示，今年受疫情影响，基层“三保”面临的压力比以前年度增大。为缓解基层“三保”压力，财政部把保基层“三保”作为今年预算安排的重中之重，通过采取新增赤字、发行抗疫特别国债、大力压减中央本级支出等措施，加大对地方的财力支持。

王克冰介绍称，今年中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增加9500亿元、增长12.8%，增量和增幅都是近年来最高的，并重点向中西部和困难地区倾斜。其中，专门安排特殊转移支付6050亿元，支持地方财政应对疫情影响弥补减收增支和县级“三保”缺口；正常转移支付中的均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金增幅均达10%，老少边穷地区转移支付增幅达12.4%。

面对基层财政收支压力问题，如何支持基层做好“三保”工作？王克冰表示，预算执行中，财政部主要从以下几个方面支持和推动地方“三保”工作。

一是成立“三保”工作领导小组，组建专班研究“三保”问题，采取一系列措施，增加地方可用财力，增强基层“三保”能力。

二是建立新增财政资金特殊转移支付机制，通过创新机制更好推动地方落实兜牢基层“三保”底线的任务，确保新增财政资金直达市县基层。

三是加强对地方各级财政库款运行的监测研判，按日实施重点市县工资保障监测预警。督促指导省级财政规范有序调度资金，切实保障基层“三保”支出需要。

四是加大对困难地区支持力度，延长阶段性提高地方财政资金留用比例政策，对中西部和东部辽宁省延长执行到今年年底，由此再增加的地方留用资金约550亿元，全部留给县级使用。

五是严肃财经纪律，督促省级建立约谈和问责机制，加大监督问责力度。对做得好的地方进一步强化正向激励措施，对违法违规挪用“三保”资金的，发现一起查处一起，对典型案件及时通报批评、严肃问责、处理到人。

王克冰介绍指出，综合分析来看，今年地方“三保”方面，资金来源上是有保障的，资金分配上是可直达的，责任落实上是明确的，组织领导上是有机制的，对个别市县财力困难的，也能够通过相关工作机制及时解决。下一步，财政部将继续抓好各项落实工作，密切关注地方财政运行情况，加强对地方的指导，确保地方财政平稳运行。

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