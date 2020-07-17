电商每周热点：13部门鼓励多样化自主就业 多家电商推出抗汛援助政策

人民网北京7月17日电 （记者乔雪峰） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：电子商务发展如火如荼，电商已经成为促进经济增长和就业的巨大增长点。国家发改委等13部门公布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，文件明确支持微商电商等自主就业。为助力汛后恢复，缓解中小商家经营压力，多家电商平台推出援助政策，集结全渠道力量抗汛。

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1. 13部门：支持微商电商、网络直播等多样化自主就业

7月15日，国家发改委等13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，明确鼓励发展新个体经济，进一步降低个体经营者线上创业就业成本，支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。大力发展微经济，鼓励“副业创新”以及强化灵活就业劳动权益保障。

2. 人民网研究院发布《中国移动互联网发展报告（2020）》

人民网研究院组织编写的移动互联网蓝皮书《中国移动互联网发展报告(2020)》7月14日在京正式发布。其中，人民网研究院副院长刘志华、研究员陈丽撰写的《直播带货：2019移动电商新风向》一文认为，2019年，直播带货异军突起，在平台竞争、主播成长及市场拓展等方面呈现出诸多重要特征，同时也暴露出快速发展过程中的部分问题。

3. 天猫开启“新品牌成长计划”

天猫日前宣布开启新品牌成长计划，计划在2年内助推5000个品牌成为所在行业的“独角兽”。同时，天猫将从新品孵化、设计赋能、营销加持、内容运营等方面，为“新手上路”的商家，提供“保姆式”护航服务。另外，快消行业的“新品牌创造营”将在暑期开营，通过4个月密集培训、层层海选，最终孵化出100个黑马品牌，集中亮相于天猫双11。

4. 阿里巴巴集团和蚂蚁集团正式发布“数字木兰”计划

7 月 15 日，阿里巴巴集团和蚂蚁集团正式发布“数字木兰”（Cyber Mulan）计划，该计划旨在 5 年内覆盖全球 5000 万女性，通过数字化的手段，提升女性在数字经济领域的参与度和竞争力。“数字木兰”计划包含 3 大类共 11 项措施，将分别支持女性小微创业者、支持女性提升数字化技能以及支持贫困女性获得更多平等发展机会等。

5. 苏宁发布“战汛六条”政策 集结全渠道力量抗汛

7月16日，苏宁发布“战汛六条”政策，表示将联合各地政府、各方品牌，持续集结家乐福、拼购、物流、直播等全渠道力量，共同抗汛。据悉，全国范围内，苏宁将针对受洪水浸泡损坏的家电，加大以旧换新力度，相关专项补贴将超1亿，旧机换新机最高可补贴1500元。

6. 淘宝直播将上线“抗洪”专区

7月16日，淘宝直播发布了给商家的一封信，宣布将为洪水中受损的中小商家提供专门的资源支持，紧急上线“抗洪专区”。据了解，“抗洪专区”将用直播带货的方式，帮商家仓库里未受损、仍能售卖的商品尽快找到销售渠道，缓解经营压力。“抗洪专区”将于近期上线，目前已开通报名渠道，并将持续向中小商家开放。商家登记相关信息后，淘宝直播将进行一轮筛选，并联动主播共同参与。

7. 有赞“销售员”升级代缴个税功能

日前,有赞明星营销裂变系统“销售员”实现突破性升级。功能更新后,商家可以使用销售员的个税代缴功能进行个税缴纳,开具发票,大大降低了商家在使用过程中因为个税申报而产生的人工成本。6月底,此项功能已全面上线,包括Teenie Weenie、王府井网上商城、阿芙精油、创维等超200个品牌商家已接入使用。

8. 国美App上架京东自营百货，京东提供物流及售后

7月初，京东自营百货商品开始陆续上架国美APP，还将通过社群与直播推广给消费者，为更多用户提供满足生活所需的物美价廉的商品。国美内部人士透露，目前，此类商品已经上架近2万个SKU，未来即将上架更多SKU，由京东提供物流和售后服务，可充分保障配送时效和商品质量。据了解，这是双方在供应链上阶段性的深度对接，也是双方战略合作的进一步深入。

9. “抖音音乐人亿元补贴计划”正式开放

7月16日，抖音宣布“抖音音乐人亿元补贴计划”正式向全体音乐人开放，首批签约对象将以500粉丝以上抖音认证音乐人或看见音乐计划参赛选手为准入门槛，吸引更多优质原创音乐人加入。同时，抖音将为优质音乐人开启绿色通道，帮助音乐人直接触达音乐团队，获得定向扶持和护航。这是短视频行业首次面向所有音乐人长期开放的音乐补贴计划。

10. “BrandZ?中国全球化品牌50强”发布

7月16日，WPP、凯度与谷歌在线发布了“2020 BrandZ?中国全球化品牌50强报告”。“BrandZ?中国全球化品牌50强”由往年的“BrandZ?中国出海50强”更名而来。报告显示，继去年的50强品牌实现了15%的品牌力增长之后，今年上榜的50强品牌力持续增长，但增速有所放缓，为8%。其中，2020 BrandZ?中国全球化品牌TOP3分别为华为、联想、阿里巴巴。

【媒体观察】

1. 经济日报：电商直播产业链现状调查：直播带货没有想得那么美

目前的电商直播带货依然停留在最终产品的销售上，未来这个产业链环节可以逐步上移，进入中间产品领域，帮助企业进行原材料采购和中间产品销售，建成一个中间产品交易平台，这样有助于“润滑”产业链各个环节的传动，降低交易成本，带动产业链整体发展，提升产业链整体生产效率。

2. 光明日报：优化“网红”带货的法治生态环境

平台是经营者与消费者之间缔结与履行合同的特殊居间机构，是电商市场存续发展的必需中枢，必须主动把好关，杜绝网红的虚假代言与失信广告。只有依法切割平台与失信网红之间的利益链条，才能改善平台自觉抵制假货、尊重知识产权的良好商业形象，从根本上预防失信网红对平台的诚信株连后果，优化诚实信用、多赢共享的电子商务市场生态环境。

【监督台】

1. 学而思被约谈 网信办整治低俗广告乱象

近日，根据网民举报，国家网信办针对“学而思网校”APP存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。

2. 系统漏洞多 网游“防沉迷”需多方努力

在直播平台方面，不少APP虽有青少年模式，但可以通过输入密码延长青少年模式下软件的使用时限。“一直播”在充值支付时，会自动勾选“支付宝小额免密支付”，必须手动取消才可改变自动支付方式。同时，在打赏时遇到不同程度的诱导，包括单次打赏时，页面有连击提示或者自动勾选数量；打赏成功后，主播口头交流，诱导继续打赏赠送。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)