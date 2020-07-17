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RELX悦刻创始人：有了政策统一要求和指导 将更好地践行社会责任

2020年07月17日17:34  来源：千龙网
 

7月17日，悦刻通过直播形式举办“万名店主守护未成年人再动员大会”，再次号召线下门店深化执行《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》（下称《通告》）。

目前，通过建立《悦刻专卖店3C管理规范》、升级向阳花系统等抓手，RELX悦刻已形成从技术到策略的全方位保障措施，可确保严格落实《通告》。

近日各地开展的专项检查行动，是对《通告》的阶段性总结。“专项检查的目的是为了保护未成年人身心健康，继续推动行业高质量发展，这与RELX悦刻一直坚持的价值观吻合，”RELX悦刻创始人&CEO汪莹表示，“我们强烈感受到，有了政策统一要求和指导，再加上行业中每个人的持续努力，整个社会将更好地践行这一社会责任。”

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悦刻向阳花系统可实现“姓名—证件号—人脸”三道关卡验龄。

截至2020年5月，向阳花系统实现从1.0版本向2.0版本迭代。目前，通过“一店一码”方式，向阳花系统2.0版本已100%覆盖RELX悦刻全国超3000家专卖店。

建立严苛制度保障

在打造精准高效的科技防线同时，RELX悦刻也在主动设置严苛制度防线，确保所有线下门店严格落实《通告》相关规定。

“这些严苛的要求是为了协助所有店主实现生意合规化。”RELX悦刻联合创始人、中国业务负责人蒋龙表示，“同时，《通告》落地也推动了守护者计划的升级，促使其更全面地覆盖悦刻所有销售体系。”

《通告》落地半年内，RELX悦刻组建的独立稽查组多次配合各地监管要求，组织店主培训、宣导《通告》内容，并累积暗访门店3000余次。截至目前，已对20多家违规门店给予扣除保证金处罚，对3家违规门店进行闭店处理。

“所谓‘打铁还需自身硬’，我们既然加入了这个行业，就必须承担起必须承担的义务。无论于情、于理还是于法，守护未成年人才是我们持续经营、增长的根本。”蒋龙说。

汪莹表示：“法律是道德的底线，底线之上还有善意、有分寸。只有我们为守护未成年人长期坚持付出，才能赢得尊重、赢得信任，赢得消费者的认可。”

直播活动最后，悦刻团队也在镜头前与万名店主齐声留下了“美丽心灵、时刻践行”的承诺。

在本次“RELX悦刻万名店主守护未成年人再动员大会”中，全国万名店主也共同点亮了“守护者地图”，承诺与悦刻戮力同行，继续严格落实《通告》，自觉守护未成年人。

汪莹表示：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。RELX悦刻的创业初心从未改变，相信在所有合作伙伴、店主、用户的支持下，我们有能力、有善意、有行动、不推脱、不违心，可以共创有序的电子烟经营、消费环境。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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