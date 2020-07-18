上半年外汇市场供求基本平衡

本报北京7月17日电 （记者葛孟超）记者从17日举行的国新办新闻发布会上获悉：上半年我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，应对外部冲击的能力明显增强。

国家外汇管理局当日发布的数据显示，2020年上半年，银行结售汇顺差786亿美元。上半年人民币汇率最高点和最低点之间的波动幅度是4.4%，显现出一定的弹性，人民币汇率表现较为稳健。

下半年跨境资金流动预计将保持比较稳定的发展态势，外汇局将继续坚持“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，做好各方面的应急防控准备，维护跨境资金流动平稳有序。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 01 版）

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