财政资金利基层惠百姓

7月17日，财政部召开新闻发布会，介绍2020年上半年财政收支情况。1—6月累计，全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%；全国一般公共预算支出116411亿元，同比下降5.8%。

具备条件的直达资金6月底前下达

按照《政府工作报告》和国务院常务会议精神，建立特殊转移支付机制，将新增2万亿元财政资金直达市县基层、直接惠企利民。财政部预算司一级巡视员王克冰介绍，6月底前已将具备条件的直达资金全部下达地方。

今年受疫情影响，基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）面临的压力比以前年度增大。今年中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增加9500亿元、增长12.8%，增量和增幅均为近年来最高，并重点向中西部和困难地区倾斜。其中，专门安排特殊转移支付6050亿元，支持地方财政应对疫情影响弥补减收增支和县级“三保”缺口；正常转移支付中的均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金增幅均达10%，老少边穷地区转移支付增幅达12.4%。

王克冰表示，今年地方“三保”资金来源是有保障的。个别市县财力困难的，也能够通过相关工作机制及时解决。

抗疫特别国债认购需求旺盛

今年将发行1万亿元抗疫特别国债。截至7月16日，已发行12期，累计发行7200亿元。其中，5年期、7年期、10年期分别发行2000亿元、1000亿元、4200亿元。

财政部国库支付中心主任刘金云表示，已发行的抗疫特别国债，平均发行利率2.75%，与国债二级市场收益率衔接良好，发行利率符合市场预期。此外认购需求保持旺盛，平均投标倍数达2.63倍，较6月以来一般记账式附息国债高0.1倍。市场机构普遍认为，抗疫特别国债发行透明度高，节奏较为均衡，维护了债券市场平稳运行。“下一步，财政部将继续统筹协调抗疫特别国债、一般国债、地方政府债券发行节奏，全力保障剩余2800亿元抗疫特别国债在7月底发行完成。”

新增专项债使用情况良好

应对疫情冲击，今年安排新增专项债券3.75万亿元，比上年增加74.4%。经国务院批准，前期分3批提前下达了新增专项债券额度2.29万亿元；近期刚下达第四批额度1.26万亿元。

王克冰表示，今年新增专项债券发行使用情况良好。截至7月14日，全国各地发行新增专项债券2.24万亿元。

“已发行的2.24万亿元新增专项债券，全部用于国务院常务会议确定的重大基础设施和民生服务领域。”王克冰表示，各地约有2200亿元新增专项债券用作铁路、轨道交通、农林水利、生态环保等领域符合条件的重大项目资本金，有利于带动扩大有效投资。此外，专项债使用结构进一步优化，各地积极安排专项债券资金支持“两新一重”、公共卫生体系建设、城镇老旧小区改造等重点领域，共计约安排9000亿元以上。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 02 版）

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