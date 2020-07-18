有效精准，投资增速快速回升（锐财经·年中经济观察 ②）

日前，海口美兰国际机场二期扩建项目主体工程完工。项目总投资约178亿元，新建最高等级的4F飞行区和T2航站楼。建成后，美兰机场可保障最高年旅客吞吐量4500万人次、年货邮吞吐量60万吨、国际旅客年吞吐量800-1000万人次。图为T2航站楼外景。

张 茂摄（人民视觉）

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资正加快恢复。

国家发展改革委7月17日发布的数据显示，二季度，全国固定资产投资同比增长4.8%，增速较一季度回升20.9个百分点。国家发改委相关负责人指出，投资增速快速回升，下一步将强化有效精准投资，重点是充分发挥中央预算内投资、地方政府专项债券、抗疫特别国债等的撬动和牵引作用，优化投资方向，积极推进新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设。同时持续优化营商环境，更好调动民间投资积极性。

22个省份投资实现正增长

国家统计局数据显示，上半年，全国固定资产投资（不含农户）281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点，较1-2月份的低点收窄21.4个百分点。分季度看，一季度下降16.1%，二季度增长4.8%。

“在重大项目投资等牵引撬动下，二季度固定资产投资增速较一季度大幅提高20.9个百分点。”国家发改委国民经济综合司司长严鹏程在7月17日举行的发改委例行新闻发布会上说。

根据国家发改委数据，上半年，共审批核准固定资产投资项目54个，总投资4944亿元。建成并加快建设一批重大项目，新的重大项目在谋划推进中。例如，交通方面，格尔木至库尔勒铁路青海段等项目通车运营，成都新机场等枢纽机场改扩建项目、20多个新建支线机场项目正加快建设；水利方面，此前部署的172项重大水利工程，已累计开工146项，在建投资规模超过1万亿元。同时，加快推进防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等150项重大水利工程建设，总投资达1.29万亿元。

国家发改委新闻发言人袁达指出，在投资增速快速回升的同时，呈现出3个特点。

从投资结构看，调整优化加快，高技术产业投资由一季度的下降12.1%转为上半年增长6.3%，社会领域投资由一季度的下降8.8%转为上半年增长5.3%，明显高于全部投资。

从区域情况看，投资正增长的地区数量稳步提升，上半年有22个省份实现正增长，其中6个省份实现5%以上的增长。

从投资后劲看，新开工项目计划总投资从1-2月的下降47.1%，快速回升至上半年的增长13.5%。

中央预算内投资下达超九成

近期，国家发改委下达了多批中央预算内投资。对此，袁达介绍，截至目前，中央预算内投资已下达超过90%，对补短板、稳投资发挥了积极的引导带动作用。

“在安排今年中央预算内投资时，我们认真落实重点建设任务，集中力量办大事、难事、急事。”袁达表示，比如，为应对疫情影响，积极调整投资结构，加大对公共卫生防控救治能力建设、医疗等应急物资保障体系建设、医疗废物处置设施建设的支持力度，加快补齐疫情暴露出的短板弱项。又如，近期一些省份发生严重暴雨洪涝灾害后，先后分两批紧急下达中央预算内投资5.2亿元，支持8个省份受灾严重地区水毁项目修复和灾后重建。

今年，国家发改委设立了雄安新区建设中央预算内投资专项，加大对雄安新区建设的支持力度。5月份下达了第一批资金24.5亿元，加上近期下达的10.5亿元，目前共下达资金35亿元，支持项目19个。

“下一步，我们将继续加大资金支持力度，发挥好中央预算内资金和地方政府债券的引导撬动作用，吸引更多社会资本参与雄安新区建设。”袁达说，此外，国家发改委于近期下达了中央预算内投资2亿元，支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个城市开展中欧班列集结中心示范工程建设，为共建“一带一路”提供有力支撑。

进一步疏解治理投资堵点

进入下半年，投资方面还有哪些新动作？未来走势如何？

袁达指出，下一步，国家发改委将继续会同有关方面，聚焦国家重大战略、“两新一重”等关键环节和短板弱项领域，精准筹资、精准项目、精准施策，推进重大工程项目建设，合理扩大有效投资，进一步发挥好投资的关键作用。

“预计下半年基础设施、制造业、房地产开发等三大领域的投资都会不同程度地加快，尤其是基建投资回升力度会更大些。”植信投资研究院高级研究员罗奂劼认为，就项目而言，重大建设方面已公布的有40多项；新基建方面，全国共有26个地区发布专门针对新基建的政策文件，截至目前共有超过4550个新基建项目出炉。此外，下半年抗疫特别国债和地方政府专项债有望更大力度落地。

为切实用好投资资金，袁达强调，将加快下达中央预算内投资计划，加大对重点领域和重点工程项目建设支持力度，督促指导各地方加快中央预算内投资计划执行和项目建设进度，尽快形成实物工作量。加强与有关部门的协调配合，坚持“资金跟着项目走”，用好地方政府专项债券，推动专项债券资金尽快落实到具体项目。

“将督促指导各地方和有关方面依托国家重大项目库加强项目储备，深化项目可行性研究等前期工作，加快各环节审批手续办理进度，加快项目开工建设进度。”袁达说，同时，将加强重大建设项目用地保障，推动重大项目落地实施。深入开展“疏解治理投资堵点专项行动”，帮助解决项目单位的实际困难。

(责编：牛镛、岳弘彬)