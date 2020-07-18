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麻辣财经：工业互联网，正在发生哪些改变？

喻思南

2020年07月18日08:53  来源：人民日报中央厨房
 

 工业互联网，是新一代信息技术与工业制造的融合。

2017年11月，我国发布了工业互联网的顶层设计——《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。今年，工业互联网被列入“新基建”，成为制造业与数字经济深度融合的抓手。

不过，一千个人眼中，就有一千张工业互联网面孔。很多人关心，工业互联网到底长的什么样？它如何让制造业“旧貌变新颜”？连日来，麻辣财经记者采访了河北、广东、宁夏、上海等地的制造企业、服务平台和行业专家，试图描绘出一幅工业互联网的图景。

智能生产、远程运维、个性化定制，是当前工业互联网的主要落地方式

坐在办公室，张显桂点击显示板，生产进度、交货时间一目了然。两年前，这位河北安迪模具的总经理，靠一部电话与车间、客户反复沟通，经常半天顾不上喝一口水。

玻璃模具批量小、种类多，如何高效排产、精准交货让张显桂很头疼。变化源于与工业互联网平台服务商智能云科的合作，一套智能化系统将设备、物料和人连接到“云”上，这朵“云”重塑了生产流程。

以往报价，靠经验，现在根据平台采集的历史数据，加工费、图纸测算、管理成本等环节价目精细测算，非常清晰；过去，生产依赖工人，进度难把控，而今系统科学测算每道工序时间，排产时间从平均4个小时压缩到半小时。

效率高了，成本降了。张显桂给记者算了一笔账：工厂每年省下30多万管理成本，产能效率更提升了近30%。工厂2019年产值约9000万元，没买太多新设备，产能就增加了近3000万。头一年，收益就超出了前期投入。

在宁夏，借助互联网平台，宁夏力成电气公司正在开拓设备智能健康服务。该公司生产电力配网开关设备，设备好装维护难，设备出故障、零部件损坏后，工程人员才去维修、调试。既不清楚为什么出问题，也不知道哪个零部件有风险，维护凭经验，很被动。

西部地区配电站分布散而广，维护人力成本很高，有些设备使用粗糙，寿命打折扣。能不能实时监测设备异常，预测故障？2019年底，与树根互联合作，宁夏力成上线了远程运维系统，革新了运维服务方式。

分析采集的设备数据，与模型比照，哪个零部件有风险，系统自动预警，有故障还可以远程诊断。主动维护设备，省去了电气值班人员，客户人力成本大大降低。除了为500多个用户提供增值服务，宁夏力成首席信息官徐志没料到，分析获取的数据，还能根据南北方使用环境的要求，有针对性地优化产品。

回到东部。小家电是浙江余姚市的支柱产业，这里有大大小小相关企业上万家，是我国三大家电产业基地之一。

今年5月，宁波联通、云镝智慧联合打造的余姚智能家电云平台上线。生产、配套、服务企业聚集在平台上，共享供需、产能、人才等信息，围绕客户订单，实现了采、销、供产等协同。云镝智慧总经理张剑云说，传统制造模式要求企业有完整的制造能力，规模化生产与多元化、个性化需求往往无法兼容。今后柔性化生产，让这些变成可能。

安迪模具的生产智能化，宁夏力成的高价值设备远程运维，以及余姚小家电行业力图打造的个性化生产，是当前工业互联网的主要落地方式。

如果把工业互联网比作大象，那么现在摸到的只是大象耳朵

“工业互联网不仅仅是一项技术、一种基础设施，还是一种新的生产方式和业务模式。”中国信通院副院长、工业互联网产业联盟秘书长余晓晖说。

工业互联网前景美好，然而落地并不容易。

一位工业互联网服务平台经理，曾参加业内一个重要展会。主会场近2000个位子都坐满了人，一直到下午要散场时，还有人站着听专家发言，并不时在笔记本上做记录。“可是，我在展台吆喝了大半天，前来洽谈的客户寥寥。”

听报告的“热”，谈生意的“冷”，都是工业互联网的真实的面孔。它们共同映照的是，制造企业面对智能制造大潮，他们兴奋、期待，同时又在徘徊。

“做工业互联网，一半是海水，一半是火焰。”树根互联首席执行官贺东东的这句话引起业界许多人共鸣。

制造企业徘徊的原因，有观望也有担心。

数据是工业互联网的核心资源。在不能确保安全的情况下，企业不放心将数据放到平台上。一位平台服务商提到，一家汽车发动机制造企业，希望能够采集整车厂家的发动机的运行数据，用来改进产品设计。但整车厂家回复很干脆：“这些数据，我们不对外。”

在与客户交流中，网络安全服务商奇安信工程师被问最多的一句话是：“你们能不能保证数据的安全？”

拥抱工业互联网，企业也有资金投入的顾虑。5年前，安迪模具的管理层就意识到上“云”是趋势。看准了方向，却难下决心。“上一套智能化系统，动辄上百万。日子好时，每年就赚几百万，更新设备还得花钱。收不回成本，就将是企业的负担。”张显桂说。

安迪模具是行业龙头，它的工业互联网解决方案已不简单，但大部分企业数字化改造前期投资更大，短期很难见成效。制造业对成本敏感，每一分钱都希望有回报。

还有，企业不懂信息化，提不出需求。工业制造涉及的生产设备多，业务链条长，一台电机可能涉及到上千个数据点。没有懂信息化的人才，说不清要工业互联网做什么。而工业门类繁多，需求五花八门，造成工业互联网服务平台服务能力跟不上，提不出切合实际的好方案，两者很难“对接”到一起。

实际上，真正意义的工业互联网平台，全球起步不到10年。如果把工业互联网比作大象，服务平台现在摸到的只是大象耳朵，解决的多数是相对浅层次、应用价值较低的问题。

更大的影响因素是，我国工业化历程短，工业底子薄，自动化、信息化的路还没有走完，又赶上智能化、数字化浪潮，可谓“一个阶段、两份任务。”

我国制造业中90%以上的是中小企业，超过55%的企业尚未完成基础的设备数字化改造。“中小制造企业里，通常有1/3是老旧机床，这些低端设备改造难度非常大。”智能云科数字化工厂事业部高级咨询顾问苏欣说。

工业互联网的发展，要符合我国制造业、互联网的实际

尽管是踮着脚尖的跨越，但中国工业与互联网擦出的火花，值得期待。因为，我国有全球孕育工业互联网的最好土壤：制造业门类齐全、体系完备，工业大数据数量多，应用场景丰富，创新氛围较好。再加上有互联网“高速路”的强劲支撑，为工业互联网发展打下了坚实基础。

与国际同行交流，余晓晖常听到对方的羡慕：中国公司，无论大小都愿意尝试新技术。

“中国工业发展迅速，传统资产负担相对较轻，特别是装备应用场景丰富，企业敢于拥抱新技术，这是我们发展工业互联网的后发优势。”清华大学软件学院院长王建民认为。

比如，我国大力推进5G网络建设工业互联网注入了新动力。5G增强移动带宽、超可靠低时延、广覆盖大连接的属性，解决了海量大数据通信稳定传输的难题。比如，矿区路面复杂，环境恶劣，驾驶员开采矿车很危险。有了5G技术，在主控中心，驾驶员远程操作车辆，把指令信息瞬时传到车辆，做到实时操控。

通常，工业信息化软件是定制的，不仅要专门购买设备，还得专人维护，技术门槛高、花销大。这个难题怎么解决？

根据我国中小企业需求特点，包括华为、阿里、腾讯、树根互联等企业开发了工业云平台应用。接入这些平台，中小企业只需花很少的钱，还不用专业设备和维护人员。这些接地气的创新，展示了工业互联网在我国的活力。

一些中小企业正享受到这一红利。在广州，一家食品烘干机企业年产量几百台，没有任何信息技术基础，连接某平台后，产品能根据不同的烘焙食材，自动调整温度、湿度等参数。产品智能化上了一个台阶。

“现在全球制造业进入一个薄利时代，哪怕提高1%的效率，都非常有价值。”王建民说，消费互联网是横向的，能连接全球数亿人；工业互联网是垂直的，它的魅力在整合行业深度经验，把各种数据转化为生产、制造决策。

据统计，目前国内提供工业互联网平台的企业超过300家，超过世界所有其他国家的总和。互联网与工业融合，目的是借助互联网的能量，提升工业现代化水平。

说到底，工业互联网是一条新赛道，数字化升级不能完全替代制造业自身发展的逻辑。一位深耕制造业30多年的专家说得好：做制造业，是熬一碗百年老汤。制造业升级基础得打牢，该走的路，该过的坎，恐怕一个也少不了。

 

(责编：李栋、值班)
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