上半年外汇市场供求基本平衡 银行结售汇顺差786亿美元

本报北京7月17日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局17日发布的数据显示，上半年，银行结汇9535亿美元，售汇8749亿美元，结售汇顺差786亿美元，外汇市场供求保持基本平衡。
上半年，人民币汇率最高点和最低点之间的波动幅度是4.4%，显现出一定的弹性，人民币汇率表现较为稳健。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，分季度看，第一、第二季度银行结售汇顺差分别为391亿和395亿美元。从月度变化看，1至5月月均顺差155亿美元，6月受季节性分红派息较为集中影响，顺差缩小至9亿美元。综合考虑境外机构在银行间外汇市场净买汇，银行外汇头寸增加等其他供求因素，上半年我国外汇市场供求保持基本平衡。
结、售汇率方面，当天发布的数据显示，上半年，衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为63%，同比下降3.5个百分点；衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为66%，同比上升2.0个百分点。
王春英表示，上半年，企业境内和跨境外汇融资意愿总体稳中有升，市场主体持汇意愿有所下降。截至2020年6月末，我国银行的境内外汇贷款余额较2019年末上升524亿美元，说明企业的相关外汇融资需求总体增加；6月末，进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额较2019年末下降3%，而同期进口回落7%，表明企业跨境外汇融资意愿保持相对稳定。截至6月末，企业、个人等主体境内外汇存款余额较上年末下降50亿美元。
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