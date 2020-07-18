解决拖欠中小企业账款支付有了制度保障

本报北京7月17日电 （记者徐佩玉）国务院新闻办公室于17日举行国务院政策例行吹风会，工业和信息化部有关负责人对《保障中小企业款项支付条例》进行解读，回应保护中小企业合法权益等话题。
工业和信息化部副部长王江平表示，中小企业量大面广，是最具活力的企业群体，是扩大就业、改善民生的重要支撑，是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础。近年来，受国内外复杂多变的经济形势及经济下行压力等因素影响，企业账款回收期延长，中小企业的资金困境加剧。为此，国务院减轻企业负担部际联席会议办公室于2018年底启动清理拖欠民营企业中小企业账款专项行动，取得积极成效。
王江平表示，清欠工作主要解决的是存量问题，建立长效机制，要通过制定专门的法律法规，运用法律手段根除拖欠中小企业账款的症结。
工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，在交易中，中小企业常常处于弱势地位。为此，《支付条例》规定了三方面措施：一是建立支付信息披露制度，将信息披露的范围限定为逾期尚未支付中小企业款项的合同数量和金额等信息；二是建立投诉处理和失信惩戒制度；三是建立监督评价机制，通过行政手段督促机关、事业单位和大型企业及时付款。此外，《支付条例》还规定了法律责任的条款，对于违反有关规定的机关、事业单位和大型企业依法给予处理。
王江平表示，此次《支付条例》的制定，是依法预防和化解拖欠中小企业款项问题的一项重要制度保证。此时出台保障中小企业款项支付的法规，以维护中小企业的合法权益，具有重要的现实意义。
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