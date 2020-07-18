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国家发改委详解当前我国经济形势：呈现恢复性增长态势

曹政

2020年07月18日09:25  来源：北京日报
 
原标题：国民经济呈现恢复性增长态势

　　本报记者 曹政

　　二季度GDP比一季度有不小的提高，背后原因是什么？企业的实际感受怎样？老百姓的“菜篮子”如何保供稳价？

　　昨天，国家发改委例行发布会上，国家发改委国民经济综合司司长严鹏程表示，当前我国经济正在加快对冲疫情影响，二季度以来经济运行逐月好转，生产需求持续回暖，支撑企稳回升的积极因素明显增多，国民经济呈现恢复性增长态势，回升势头总体符合预期。“总的来看，虽然疫情对我国经济运行带来巨大冲击，但并未伤及中国经济的基本面。”他说。

　　二季度经济为何较快恢复？

　　国家发改委详解五大原因

　　二季度经济运行出现较快恢复的原因是什么？严鹏程透露了五大原因。一是统筹成效在显现，在两三个月内阻断了本土疫情传播，有序推动复工复产复商复市，逐步恢复经济社会正常秩序，二季度经济实现了3.2%的增长，为下半年持续恢复打下了坚实基础。

　　二是政策效应在释放，出台实施了一揽子帮扶企业、稳定就业、扩大内需等方面的对冲政策，对稳定经济基本盘形成了强大支撑。

　　三是供需循环在改善。数据显示，工业增速逐月回升，6月份增长4.8%，连续3个月为正，实物量指标加快改善；服务业生产指数连续2个月正增长，6月份增速为2.3%。

　　四是发展动能在转换，疫情也加快推进了数字经济、智能制造、生命健康等产业的发展，比如上半年高技术产业投资增长6.3%，医药制造业投资增长13.6%；电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32%、21.8%。

　　五是市场信心在恢复，3月份以来制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数连续4个月保持在临界点以上。

　　宏观数据与企业感受存温差？

　　将采取更有针对性的政策举措

　　二季度我国经济复苏好转，但宏观数据表现和企业感受还存在一定的温差，对于下一步经济能否继续保持回升的势头还有不少担心。尤其是受疫情影响，当前一些行业运行还没有完全恢复正常，有不少企业生产经营仍然存在较大困难，特别是一些小微企业、个体工商户还面临着很大的生存压力。

　　“宏观数据反映的是经济大盘运行的总体情况，微观企业更多感受的是生产经营上的冷暖，由于所在行业不同、地域不同，对经济走势的认识难免存在分化。”严鹏程说，我们工作的目标就是要继续用好规模性政策，推动经济运行及早恢复正常；采取更有针对性的政策举措，让更多的市场主体能够切实感受到经济回升的暖意。

　　“企业好了，就业就有了、市场就活了，要通过‘实打实’的举措帮助企业解难题、渡难关。”他说，要针对当前受疫情冲击较大、经营较为困难的行业企业，制定出台差异化扶持措施，进一步细化实化减租减费减息等援企政策，用好直达实体经济的货币政策工具，推动金融系统向各类企业合理让利1.5万亿元，更加注重发挥政策性融资担保作用，国家融资担保基金新增再担保业务规模不低于4000亿元。

　　下半年物价走势如何？

　　预计CPI涨幅将会趋缓

　　上半年，居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.8%，其中6月份上涨2.5%；生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.9%，其中6月份下降3%，降幅比上月收窄0.7个百分点，环比上涨0.4%，为近几个月来首次转正。

　　数据背后，是多部门积极采取有效措施确保价格基本稳定，加强监测预测预警，持续密切监测成品粮、食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜等商品生产、流通和价格情况，对有关情况及时预警。

　　“端午”假期前，两批中央冻猪肉储备投放，针对近期多地发生洪涝灾害，及时指导和协调加强防汛期间重要民生商品价格监测和调控。在兜住民生底线方面，今年以来，各地累计发放价格临时补贴约190.6亿元，惠及困难群众约2.68亿人次。

　　国家发改委新闻发言人袁达表示，当前我国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础。下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现“前高后低”走势，预期调控目标有望较好完成。

(责编：李栋、值班)
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