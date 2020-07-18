上半年外汇市场供求基本平衡 折射复工复产积极成效

原标题：上半年外汇市场供求基本平衡

■上半年，银行结售汇呈现顺差，银行结售汇顺差786亿美元。截至6月末，外汇储备余额31123亿美元，比2019年末上升44亿美元，其中6月份外汇储备余额增加106亿美元，在第二季度连续三个月回升。

本报讯（记者 潘福达）在国新办昨天召开的新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍了2020年上半年我国外汇收支情况，并就下半年跨境资金流动形势、经常账户差额规模、外汇政策支持海南自贸港和粤港澳大湾区建设等热点问题给予回应。今年上半年，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，应对外部冲击的能力明显增强。

上半年，银行结售汇呈现顺差，银行结售汇顺差786亿美元。截至6月末，外汇储备余额31123亿美元，比2019年末上升44亿美元，其中6月份外汇储备余额增加106亿美元，在第二季度连续三个月回升。

王春英表示，上半年外汇市场的变化体现了中国统筹疫情防控和复工复产取得积极成效，同时也体现了国内外汇市场的开放度和成熟度不断上升。具体来说，外汇市场运行平稳体现了统筹疫情防控取得重大战略成果、复工复产取得积极成效，还体现了不断扩大开放的政策效果。

近年来外汇局一直在不断地改善营商环境，不断扩大开放领域，为吸引外资奠定了非常好的基础。受疫情影响，今年以来全球的直接投资总体低迷，上半年中国利用外资达到了4722亿元人民币，二季度增长8.4%，随着国内资本市场的开放，境外投资者投资更加便利。外汇局统计显示，今年上半年境外投资者净增持境内债券和股票729亿美元，其中，净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元。

从数量指标看，外汇市场供求保持了基本平衡；从价格指标来看，上半年人民币汇率呈现双向波动、总体稳定，人民币汇率比较稳健。

王春英判断，下半年跨境资金流动应该能够保持比较稳定的发展态势，但疫情在全球来看还存在不确定性，外汇局要做好监测、做好跟踪、做好准备，坚持宏观审慎+微观监管“二位一体”的管理框架，同时做好各方面的应急防控准备。

为了支持海南自由贸易港的发展，今年1月，外汇局批复同意在海南自由贸易港开展六项外汇管理新举措。王春英透露，其中三项已经正式实施，主要是取消了非金融企业外债逐笔登记、开展境内信贷资产对外转让业务试点、简化外商直接投资外汇登记手续。另外三项政策正在抓紧制定相关细则，包括实施货物贸易和服务贸易外汇收支便利化试点、进一步便利合格境外有限合伙人（QFLP）资金汇出入管理、开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点。

(责编：李栋、值班)