上半年外汇市场供求基本平衡 折射复工复产积极成效

■上半年，银行结售汇呈现顺差，银行结售汇顺差786亿美元。截至6月末，外汇储备余额31123亿美元，比2019年末上升44亿美元，其中6月份外汇储备余额增加106亿美元，在第二季度连续三个月回升。
本报讯（记者 潘福达）在国新办昨天召开的新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍了2020年上半年我国外汇收支情况，并就下半年跨境资金流动形势、经常账户差额规模、外汇政策支持海南自贸港和粤港澳大湾区建设等热点问题给予回应。今年上半年，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，应对外部冲击的能力明显增强。
上半年，银行结售汇呈现顺差，银行结售汇顺差786亿美元。截至6月末，外汇储备余额31123亿美元，比2019年末上升44亿美元，其中6月份外汇储备余额增加106亿美元，在第二季度连续三个月回升。
王春英表示，上半年外汇市场的变化体现了中国统筹疫情防控和复工复产取得积极成效，同时也体现了国内外汇市场的开放度和成熟度不断上升。具体来说，外汇市场运行平稳体现了统筹疫情防控取得重大战略成果、复工复产取得积极成效，还体现了不断扩大开放的政策效果。
近年来外汇局一直在不断地改善营商环境，不断扩大开放领域，为吸引外资奠定了非常好的基础。受疫情影响，今年以来全球的直接投资总体低迷，上半年中国利用外资达到了4722亿元人民币，二季度增长8.4%，随着国内资本市场的开放，境外投资者投资更加便利。外汇局统计显示，今年上半年境外投资者净增持境内债券和股票729亿美元，其中，净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元。
从数量指标看，外汇市场供求保持了基本平衡；从价格指标来看，上半年人民币汇率呈现双向波动、总体稳定，人民币汇率比较稳健。
王春英判断，下半年跨境资金流动应该能够保持比较稳定的发展态势，但疫情在全球来看还存在不确定性，外汇局要做好监测、做好跟踪、做好准备，坚持宏观审慎+微观监管“二位一体”的管理框架，同时做好各方面的应急防控准备。
为了支持海南自由贸易港的发展，今年1月，外汇局批复同意在海南自由贸易港开展六项外汇管理新举措。王春英透露，其中三项已经正式实施，主要是取消了非金融企业外债逐笔登记、开展境内信贷资产对外转让业务试点、简化外商直接投资外汇登记手续。另外三项政策正在抓紧制定相关细则，包括实施货物贸易和服务贸易外汇收支便利化试点、进一步便利合格境外有限合伙人（QFLP）资金汇出入管理、开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】