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《商业银行互联网贷款管理暂行办法》公布

银保监会：互联网贷款应遵循小额短期原则

潘福达

2020年07月18日09:27  来源：北京日报
 
原标题：互联网贷款应遵循小额短期原则

　　本报讯（记者 潘福达）银保监会昨天发布消息，为规范商业银行互联网贷款业务经营行为，促进互联网贷款业务平稳健康发展，银保监会制定了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，自公布之日起施行。

　　银保监会有关部门负责人表示，互联网贷款业务具有高度依托大数据风险建模、全流程线上自动运作、极速审批放贷等特点，易出现过度授信、多头共债、资金用途不合规等问题。《办法》明确互联网贷款小额、短期的原则，对消费类个人信用贷款授信设定限额，防范居民个人杠杆率快速上升风险。

　　《办法》提出加强统一授信管理，防止过度授信。商业银行应当全面了解借款人信用状况，并通过风险监测预警模型持续性进行监测和评估，发现预警触发条件的，应及时预警。

　　加强贷款支付和资金用途管理方面，商业银行对符合相应条件的贷款应采取受托支付方式，并精细化受托支付限额管理。贷款资金用途应当明确、合法，不得用于房产、股票、债券、期货、金融衍生品和资产管理产品投资，不得用于固定资产和股本权益性投资等。如发现贷款用途违法违规或未按照约定用途使用的，应当采取措施提前收回贷款。

　　《办法》还对风险数据、风险模型管理和信息科技风险管理提出全流程、全方位要求，压实商业银行的风险管理主体责任，要求强化事中事后监管。

(责编：李栋、值班)
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