原标题：315晚会曝光的美容院27家门店被查 可诺丹婷:感到愧疚

中新经纬客户端7月18日电 (高晓锳)7月16日，央视315晚会曝光了重庆可诺丹婷美容院以免费体验为诱饵进行套路推销等问题，该美容院当晚发表声明称，公司已立即要求涉事门店停业整顿。

7月17日，可诺丹婷某负责人在接受中新经纬客户端采访时表示，对于央视所曝光的涉事门店的情况公司表示非常“失望”，同时也感到非常“愧疚”。该负责人称，不排除后期会根据与加盟店签署的合同内容，向涉事门店提出索赔，通过司法途径来维护公司品牌形象和利益，“目前重庆市所有的门店已经停业整顿，总共有27家”。

27家门店停业整顿

7月17日，可诺丹婷官方微博发布微博，内容为重庆南可诺丹婷市场部经理致歉信的微信截图。

全文为：致广大消费者及社会各界朋友，我是央视3·15晚会报道的涉事门店重庆南可诺丹婷的市场部经理汪池西，在此我们向广大消费者致以最诚挚的道歉：我们错了！央视3·15晚会关于重庆南可诺丹婷门店报道的情况属实，报道中提到推销、培训等等都是我们门店经营过程中存在的问题。我们违规的经营行为导致消费者遭受了重大损失，并且占用了大量的社会公共资源。接下来我们会全力配合调查，弥补消费者的损失。对不起！

可诺丹婷官方微博

前述负责人告诉中新经纬客户端，被央视报道的重庆南可诺丹婷万达店涉嫌虚假宣传，南岸区市场监管局已予以立案调查，同时，重庆市全部27家店都被进行行政执法检查，目前都不会营业。

据重庆日报报道，截至17日上午，重庆市共出动执法人员154人，对11个区县27家从事“可诺丹婷”美容的经营者进行全面执法检查。与此同时，重庆市场监管部门组织全市各区县局对“可诺丹婷”在全市各区县的相关联经营者开展调查。万州、涪陵、渝中、江北、沙坪坝、九龙坡、北碚、渝北、开州、梁平等局均连夜对辖区“可诺丹婷”美容经营场所开展现场检查，制作现场检查笔录，对其账目、消费记录、进货单据、宣传资料、产品信息等相关情况进行仔细查阅取证，提取了部分书证、物证、视听资料，并对一些涉嫌虚假宣传的资料进行了暂扣，案件仍在进一步调查核实中。

据了解，可诺丹婷属江西登云健康美业互联网有限公司，是全国连锁美容机构，有超过1700家美容院。

二百余条维权投诉

中新经纬记者在聚投诉等投诉平台发现，针对可诺丹婷品牌的相关投诉不在少数。有消费者称，从2016年夏天被可诺丹婷发传单的人拉去做了一次面部免费清洁后，便陷入了一次又一次的推销项目中，从“祛痘”“乳腺保养”到“八卦熏蒸调理”“形体内衣”“筋膜”，短短三年时间共花费了11万元左右。值得注意的是，上述花销中消费者未曾收到过任何收据和发票。

“店员不停洗脑，会根据你的弱点诱骗你，说能帮你改变，能治脸上背上的疙瘩之类的。”有着相同被“套路”经历的消费者“0080”表示，他们会诱导你用花呗、借呗，看着你让你向别人借钱，灌输不符合我自身情况的消费观、价值观。但当自己意识到受骗后，已在其中花费将近5万元，而由于之前的消费都是通过转账形式转到个人账户上，因此无法提供消费凭证，难以维权。

投诉平台投诉量

中新经纬记者发现，截至目前，投诉平台针对可诺丹婷的投诉数量已多达二百余起，消费者投诉问题多涉及虚假宣传、诱导消费等。针对这一现象，可诺丹婷对中新经纬客户端解释到，“此前从未听说发生过央视报道中出现的类似情况”，但从2017年开始，公司的加盟店快速增长，也出现过不严谨的言行，公司一直以来对加盟店有着严格的要求，未来会尽快对公司内部进行整改。

对于退款方面，该负责人说，在过去的两年时间中，公司一直要求加盟店预付费退款必须马上退，但如果一个产品已经消费或服务的契约已经结束，在消费者对产品质量和服务没有质疑的情况下，门店有权拒绝退款。

“我们从2017年开始已经在做相关的退款服务了，只要集团接到了消费者有关‘套路推销’等退款声明，集团都会要求加盟门店做出相应的退款。”前述负责人说，但这一部分退款可能会由于三方验证的过程时间偏长而导致账期延长。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)