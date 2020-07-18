各行各业持续复苏 经济发展有基础、有亮点、有方向

7月16日，国家统计局公布的数据显示，我国第二季度GDP同比增长3.2%，经济增速由负转正，上半年主要指标恢复性增长。总的来看，上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。

据此，人民网记者就当前经济形势采访了多个行业多位企业家，大家一致认为，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，中国经济已呈现恢复性增长势头，而中国经济的数字化和智能化转型进程，也将促进消费和投资增长，带动中国经济持续复苏，成为拉动全球经济增长的有力引擎。

有基础

国内市场潜力进一步释放

苏宁控股集团董事长张近东向记者表示，中国经济加速恢复的主要得益于新冠肺炎疫情的有效控制和复工复产的加速推进，强有力的宏观调控极大地降低了经济风险，保证了国内经济运行的秩序。此外，中国消费市场的巨大空间和增长潜力也使上亿市场主体具备了抵御市场风险的韧性和弹性，能够在较短时间内恢复活力。

“在零售行业，上半年一批新模式、新业态、新经济表现亮眼，比如垂直领域生活电商平台、线上线下融合服务形式、直播带货、到家服务等，这也为整个消费市场创造了更大的需求和市场空间。通过二季度的调整，我认为下半年中国经济会持续高质量稳步增长，尤其市场复苏带来的消费增长会拉动国内需求。”张近东总结到。

消费市场的复苏体现在各行各业。鄂尔多斯资源股份有限公司董事长王臻告诉记者，虽然疫情给全球的时尚产业带来重创，但中国的服装市场在迅速恢复，“从3月份起，每周的数据都在和同期减小差距，到5月份已经追平同期，6月份则实现了同比增长的成绩。”

王臻还作出了自己的判断，后疫情时代，我国拥有世界最大的消费群体，恢复消费的过程将激活全球市场需求，中国将成为全球经济的稳定因素。“未来，我们需要进一步深化改革，发挥政策杠杆的作用，发挥人力资源优势，为经济发展开创新局面。”她建议。

“虽然餐饮行业遭受到了巨大的损失，但是我们扎实推进复工复产，餐饮市场经济正逐步克服疫情带来的不利影响，运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。国内旅游市场全面重启，将会带动餐饮市场进一步复苏回暖。” 嘉和一品创始人兼董事长刘京京如此表示。

刘京京向记者表示，疫情也给餐饮市场带来了一些积极变化：“各项防疫工作也会常态化，让餐饮企业更加重视前厅及后厨环境的清洁消毒，履行食品安全主体责任，加强重点环节食品安全自查。同时，供应链会加速结构优化，加强本地供应，强化安全溯源。而消费者也会更加注重安全、健康，以及对品牌内涵信赖，加盟连锁会蓬勃发展。”

钢铁是工业的粮食，钢铁的消费、使用情况能够在一定程度上反映中国经济的变化。找钢网创始人兼CEO王东告诉记者，3月份，找钢网在线化交易、物流仓储加工就已经恢复去年的平均水平。再加上二季度国家出台的各项支持政策，到6月份，整个平台的交易量不断创新高。

不仅经济在复苏，结构也在优化。王东向记者介绍了一个细节：“找钢网的监测数据显示，当下工业钢材主要产品-热卷的价格已高于建筑钢材-螺纹钢的价格，这是近两年少有的。从钢材价格变化和用钢结构来看，说明了我国工业经济结构的转变和优化。”

房天下董事长莫天全则向记者坦言：“我们看到市场稳中向好的一面，也要认识到疫情冲击损失尚未弥合，经济还未回到正常水平。一方面要看到积极的因素，增强信心，保持定力，一方面始终要有忧患意识，未雨绸缪，主动作为。”

有亮点

“新基建”奏响发展强音

“‘新基建’的加速推进，智慧经济的快速崛起，成为上半年中国经济发展的一个亮点。”联想集团董事长杨元庆认为。

杨元庆还向记者表示，中国经济在二季度逐步克服疫情带来的不利影响，稳步复苏，加速了复苏性增长。后疫情时代，人们在疫情特殊时期培养起来的对智慧经济的消费习惯、生产和工作模式将会长期延续，未来要加速智慧经济发展，赋能产业升级，增强中国经济的韧性和国际竞争力。

京东方科技集团董事长陈炎顺认为，疫情不会改变我国经济发展长期向好的基本面，中国经济已呈现恢复性增长势头，尤其企业坚持技术创新，助力中国经济高质量发展。同时，加快数字经济时代的新型基础设施建设，将进一步刺激中国物联网产业进入高速发展期，给各行各业带来万亿级物联网产业新机遇。

在旷视科技联合创始人兼CEO印奇看来，中国经济迎来复苏，“新基建”功不可没。

“AI、5G、云计算交织发展，催生了大量新场景、新行业和新应用，成为经济增长的发力点。AI‘新基建’需要头部企业率先解决重大的挑战，在极具价值的商业模式上实现单点突破，反向推动基础设施建设。我们还应抓住机遇，积极发展行业底层技术，共建生态，让AI能力走出头部。”印奇说。

莫天全则建议，中国在应对外部挑战的同时，应立足于形成以国内大循环为主，努力抓住5G等新基建的战略发展机遇。“如果能有效的抓住发展机遇期，就意味着我国在整体基础设施方面将再上一个新台阶，将大大促进我国各个方面的发展和进步，从而促进我国从制造业大国向制造业强国迈进的步伐，也将会促使我国经济发展得更快更健康。”他说。

有方向

数字化转型加速推进

从今年1月份以来，受新冠肺炎疫情的影响，国家各级机关、单位持续出台相关政策，助推企业加快数字化转型。7月15日，国家发改委等13个部门联合发布了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，就围绕新业态新模式健康发展，从产业数字化转型等五个方面提出了19项工作措施。

对此，浪潮集团董事长孙丕恕认为，15个新业态新模式发展，将更有效发挥数字化创新对实体经济提质增效的带动作用，推动“互联网+”和大数据、平台经济等迈向新阶段。下半年，因疫情被压制的市场需求将保持增长态势，中国经济发展有望继续提速，总体经济形势向好。

“疫情既是挑战，也是重大机遇，全球消费刚需不会减少，为此我们增资扩产。” 格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤向记者介绍了企业近期的计划，中国机电、家电产业具备国际竞争力，掌握核心技术和核心产业链，质量、成本、效率在全球同行业都有一定优势。

“今年疫情带来了不小的挑战和机遇，家电行业受关税和疫情影响较大。但我们预计三、四季度订单会逐步回暖，全年可以实现10%以上增长。对于今年整体生产经营，我们有信心做到保持稳中有增。” 梁昭贤也表达自己的信心。

王东表示，疫情正在助推企业跨越数字化转型鸿沟，数字产业化已成为经济主旋律。而产业互联网正是推动传统产业数字化的最佳推手。未来在中国的传统产业领域或出现一个或多个具备世界影响力的大型产业互联网平台，相当比例的用户会在平台上交易、服务和工作。中国经济的产业互联网有望成为全球经济一张新名片。

即便是时尚服装产业，数字化转型也正在加速。“对于企业来说，疫情带来了行业洗牌，也加速了全面的数字化进程。全面数字化及线上线下一体化如何能兼顾短期业绩提升、长期品牌建设的诉求，将是未来面临的挑战。同时，还要做到供应链反应速度的提升、从研发到零售全链条上商品的精准企划以及商品运营效率的提升。”王臻如此表示。

杨元庆也认为，疫情促进了在线教育、在线办公、在线医疗、在线零售等新业态的发展，加速了各行各业数字化转型进程。中国经济的数字化和智能化转型进程，将促进消费和投资增长，带动中国经济持续复苏，成为拉动全球经济增长的有力引擎。

张近东坦言，疫情对于部分行业以及广大中小企业的影响仍然还在持续当中，这会为经济循环常态化带来不容忽视的压力，“因此，进一步增强中国经济发展的活力需要千方百计保障中小企业的发展。同时，也要推动传统企业的数字化转型，提升企业对于新技术的应用能力。”

孙丕恕最后表示，数字化工具成为疫情中保障企业运转的重要支撑。同时，疫情加速了政府、企业的数字化觉醒，催生了各类新业态、新模式。他判断：“后疫情时代，企业数字化转型已经由可选项成为必选项。”

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(责编：毕磊、夏晓伦)