发改委：大力支持高标准农田建设 助力打赢脱贫攻坚战

人民网北京7月18日电 （记者乔雪峰） 记者从国家发展改革委获悉，为积极落实藏粮于地战略，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资165亿元，支持高标准农田建设，提高粮食、油料、棉花等重要农产品综合生产能力。

本批中央投资计划重点支持各地在粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设高标准农田，优先安排已划为永久基本农田、水土资源条件较好、开发潜力较大的地块，并积极支持贫困地区高标准农田建设，助力打赢脱贫攻坚战，实现全面小康。

下一步，国家发展改革委将进一步加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度，并适时组织开展绩效评价，更好发挥中央投资项目效益。

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