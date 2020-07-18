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从200到2000班 东航国内航班量恢复8成

2020年07月18日15:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月18日电 （记者乔雪峰） 随着疫情防控形势持续向好，进入暑运后国内民航市场迎来全面复苏，东航通过科学分析评估监测市场走向，多措并举稳步恢复航班运行，并推出复工复学包机、“周末随心飞”等一系列产品满足广大旅客出行需求，助力各地复工复产，撬动航旅出行产业链。7月中旬，东航国内日均航班量已从疫情期间最低谷的200班恢复至接近2000班，达到日常水平的80%以上。

与6月上旬相比，东航7月份国内航班量环比上升8.4%，座公里环比上升10.5%。目前，广州、深圳、成都、重庆、西安等地已逐渐呈现旅客出行高峰，预计至7月底国内航班量将恢复至去年同期的94%，并在上海-成都、广州、深圳、重庆和昆明-乌鲁木齐等航线增加了宽体机投入，包括执飞洲际航线的旗舰机型。在上海地区，东航航班进出港人数较6月上旬环比上升37.4%，上海至成都、重庆、大理、丽江、三亚、长沙、厦门、青岛等地航线热度较高，东航还在7月10日开通的每日两班上海虹桥-大连航班基础上，计划于7月下旬以每日一班的频次新开上海浦东-张掖航线，并增加上海-银川、西宁、汕头、青岛、烟台、福州、南宁、柳州等地班次量，满足旅客旺盛的出行需求；而在北京地区，随着疫情防控形势向好，旅客出行意愿较强，从北京至广州、深圳、成都等地的航班客座率较高。

值得一提的是，东航近期推出的“周末随心飞”产品，不仅成为业界关注的行业创新“试金石”，也在持续发挥着促进旅客出行“微循环”的重要作用。随着高考结束后学生旅客大量增加，“周末随心飞”产品的使用客流也迎来了火爆高峰。特别是7月11至12日，“周末随心飞”客流连续第三周再创新高，目前已累计出行超过25万人次，出行方向涉及全国各地137个城市，下半年有望带动250万人次旅客出行。

在航班运行稳步恢复的同时，东航还根据各地常态化疫情防控的相关要求多措并举提升服务质量。自7月1日起，东航已率先在厦门至上海航线进行热食配备试运行，全舱位的旅客都能在航班上品尝热腾腾的早、中、晚餐，在餐食制作、配备过程中东航严格按照防疫要求做好员工的健康检查和体温测量，保证餐食卫生、安全；按照计划，8月1日起东航恢复上海-深圳、广州、西安、成都、重庆、昆明等航线热食配备， “妈妈的味道”系列特色餐食也将让乘客们在航班上感受家的味道。东航还结合“周末随心飞”航线热度情况在宁夏、重庆、云南等多地联合当地酒店旅游资源推出优惠活动，在出行热度较高的上海、昆明、西安、成都四地开展“东航贵宾室专享体验”活动，为旅客提供更为舒适、舒心的出行体验。

7月16日，国内跨省旅游恢复后东航携手上航旅游集团率先推出以“青红皂白奔遵义”为主题的首个跨省出港旅游团，及成都—上海的首个异地来沪航空旅游团，在一天之内完成两个“首团”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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