上半年西部陆海新通道铁海联运班列同比增66.3%

人民网北京7月18日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今年上半年，西部陆海新通道铁海联运班列开行1691列，同比增加674列，增幅达66.3％。

西部陆海新通道是由中国西部省份与新加坡合作打造的陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，以广西、贵州等西部省区为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西北部湾通达世界各地，相较经东部地区出海所需时间大幅缩短。目前，该通道已经形成西部12省区市和海南、广东湛江“13＋1”合作共建机制。

为更好服务西部陆海新通道建设，南宁局集团有限公司加快做好基础建设工作。4月16日，广西北海铁山港进港铁路专用线正式通车，北部湾港口实现铁路专用线全覆盖，货物运输“下船即上车、下车即上船”，畅通了铁海联运“最后一公里”。

随着疫情防控进入常态化，重庆、云南、贵州等西部省市货物经北部湾港发往全球的货运总量增长迅速。南宁局集团有限公司通过配属大功率机车、压缩班列旅行时间、加快港口装卸车效率等措施，提高铁海联运作业效率，促进集装箱运输上量。

在政策优惠方面，南宁局集团有限公司降低综合收费，拓宽优惠政策覆盖站点、货类范围，对货物品类进行运价下浮调整，实现班列“一口价”覆盖中西部主要省份，促进上下游企业货物运输流通。截至6月30日，西部陆海新通道货物品类由163个增加至191个，联通我国14个省份和全球83个国家、203个港口。

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