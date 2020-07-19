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国际货币基金组织预计 美国经济二季度萎缩37%

谭晶晶

2020年07月19日08:08  来源：北京日报
 

▲17日，在美国华盛顿，一名女子经过在疫情中重新开业的餐馆。

17日，在美国华盛顿，戴口罩的行人穿过国会大厦附近的马路。

新华社记者 刘杰摄

新华社华盛顿7月17日电（记者 许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）17日在结束对美国第四条款磋商的声明中说，受新冠疫情重创经济活动影响，预计美国经济二季度按年率计算萎缩37%，全年萎缩6.6%。

第四条款磋商是IMF经济学家每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。声明说，美国历史上持续时间最长的经济扩张被新冠疫情打乱，近1500万美国人因此失业。尽管美国政府为经济提供了前所未有的政策支持，但美国经济前景存在巨大不确定性，经济恢复至疫情前水平可能需要很长时间。

声明认为，为降低经济成本，美国政府必须谨慎考虑经济重启，并控制新冠感染率持续上升。

声明特别指出，美国长期受疫情困扰凸显其卫生系统存在结构性缺陷，包括医疗资源供给分散、成本高昂等，且有相当比例低收入家庭没有医疗保险。

同时，疫情导致美国贫困和弱势群体承受不成比例的经济冲击，使美国社会不平等问题更加突出。

此外，IMF还警告美国债务水平显著增长使经济脆弱性上升。报告预计，截至2030年，美国联邦政府公共债务占国内生产总值（GDP）的比例将升至160%。

IMF认为，美国政府需要更多政策支持应对疫情及其带来的社会和经济挑战，应关注社会救济、教育、医疗等问题以减少不平等，投资基础设施建设，同时实施更公开、稳定和透明的贸易政策以保证全球贸易体系的稳定。

美国商务部数据显示，今年第一季度美国GDP按年率计算萎缩5%。

(责编：李栋、值班)
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