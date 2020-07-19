欧盟峰会首日：“恢复基金”谈判陷僵局

7月18日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，荷兰首相吕特、德国总理默克尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙、欧洲理事会主席米歇尔（左至右）出席会议。

新华社发

欧洲联盟峰会17日在比利时首都布鲁塞尔召开，27个成员国领导人当天围绕欧盟计划设立的“恢复基金”商谈十几个小时。然而，由于一些国家分歧较大，谈判未能取得突破。

5个月来首次“面谈”

受新冠病毒疫情影响，欧盟国家领导人过去几个月只能通过视频会议等远程形式举行会议。此次欧盟峰会是5个月来这些领导人首次汇聚一堂，面对面会谈。

巧合的是，17日是德国总理安格拉·默克尔66岁生日、葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔59岁生日。在会场上，各国领导人都戴着口罩，他们互相轻击手肘代替握手或贴面礼，向两位寿星赠送生日礼物，之后峰会便步入正题：商讨欧盟下一阶段的预算和“恢复基金”的设立及使用。

欧盟2021-2027年预算已经突破1万亿欧元（1欧元约合1.14美元），拟议中的“恢复基金”总额为7500亿欧元。欧盟委员会5月底提议通过发债方式筹集“恢复基金”，帮助受疫情冲击严重的成员国恢复经济。

欧盟外交官告诉媒体，在“恢复基金”议题上，27个成员国存在多项分歧，包括基金总规模、其中无偿拨款和贷款的比例，以及接受基金援助国家所应遵守的附加条件等。

北方国家不肯让步

一名欧盟官员告诉路透社，在基金发放的审批程序上，荷兰首相马克·吕特提出，如果接收援助国没有遵守附加条件，在经济改革上出现倒退，那么任何成员国都应有权叫停基金发放。

吕特预测，峰会就“恢复基金”达成协议的概率只有五成。他说：“如果他们想得到贷款，甚至是拨款，我能说服荷兰人民的唯一理由是……作为回报，（那些国家）实现了改革。”

“恢复基金”方案需要得到27个欧盟成员国的同意和欧洲议会批准方能生效。

以荷兰为代表的“节俭四国”，即奥地利、瑞典、丹麦和荷兰，历来反对欧盟拨款给几个南欧国家，主张以借款方式救助它们。此次“恢复基金”的设想最先由德国和法国提出，后经欧盟委员会采纳并调整后公布，但很快受到多个欧洲北部富裕国家的反对。意大利、西班牙等南欧国家以及东欧国家则拥护这一方案。

东欧国家波兰同样不看好谈判前景。17日的会谈结束后，波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基在社交媒体推特上说，有分歧的议题太多，“很有可能”谈到18日甚至19日，依然谈不出结果。

默克尔也承认，还会有“非常、非常困难的谈判”。

欧盟先前已经采取多种举措帮助成员国应对疫情、恢复经济。欧盟成员国领导人4月批准了欧元区财长制定的一项总额5400亿欧元的救助计划。该计划6月开始实施，主要目标是保护劳动者和个体商户免受失业冲击，扶持中小企业等渡过难关，以及帮助成员国政府应对财政压力。然而这一计划只能帮助成员国应对疫情在短期内造成的冲击。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯说：“我们正面对二战以来最大的经济衰退，我们的百姓最期待的莫过于一项有力的解决方案。”

郭倩（新华社专特稿）

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