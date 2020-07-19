31省份上半年房地产开发投资排行：粤苏浙稳坐“前三”

中新经纬客户端7月19日电 (张猛)日前，国家统计局公布了31省份2020年上半年房地产开发投资数据。

粤苏浙稳坐“前三”宝座

房地产开发投资均超5000亿

国家统计局数据显示，2020年上半年，全国房地产开发投资62780亿元。

分省份来看，广东、江苏、浙江房地产开发投资金额居前三，投资额均超5000亿元。其中，广东投资7433.89亿元占据榜首位置，江苏、浙江投资分别为6277.38亿元、5308.84亿元，位列第二、第三名。

中新经纬客户端梳理发现，自从2016年—2020年，粤、苏、浙三地一直稳坐房地产开发上半年投资榜前三“宝座”，广东连续5年第一。值得注意的是，在2014—2015年，房地产开发投资额榜首是江苏，足以显示房地产开发投资竞争激烈。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对中新经纬客户端表示，东部沿海像广东、江苏，浙江开发投资表现不错，继续扮演了领头羊角色。

严跃进补充道，房地产开发投资额与其经济发展状况、房地产发展规模等有关。虽然广东、江苏、浙江行政面积不是很大，但是房地产开发总规模面积比较大。这些地方相对来说开发投资衡量的价格较高，使得最后开发投资绝对规模比较大。

22省份增速超全国

三地实现两位数增长

国家统计局数据显示，今年1—6月份，全国房地产开发投资同比增长1.9%，6月份，房地产开发景气指数为99.85，比5月份提高0.50点。

分省份来看，上半年，共有西藏、黑龙江、宁夏、甘肃、青海、内蒙古、山西、河南、海南、湖南、广西、云南、陕西、江西、天津、江苏、四川、山东、北京、福建、浙江、广东等22省份同比增速均超全国。

其中，西藏、黑龙江、宁夏三地的房地产开发投资增速实现两位数增速，增速分别为56.11%、19.48%、12.85%。

针对上半年房产开发投资表现，严跃进表示，今年上半年各地土地供应增加，房地产市场有很强韧性，不会轻易降温，同时，也跟各地“稳投资”导向有关，各地在固定资产投资方面会比较依赖于房地产。

诸葛找房数据研究中心高级分析师王小嫱接受中新经纬客户端采访时指出，3月起，疫情好转，企业复工复产，房地产供应端受到政策利好，整体货币环境宽松，市场积压需求逐步释放，土地市场火爆，核心城市优质地块频出，房企投资信心足，整体而言，大部分省份开发投资增速超全国水平。

专家：下半年市场预期仍向好

房地产开发投资增速继续上升

严跃进预计，随着疫情逐渐消散，房地产市场将逐步走向正轨。房地产开发投资作为压舱石，各地房地产市场投资继续增长，下半年房地产开发投资增速会加快，在年底时候或能回到两位数水平。

王小嫱指出，下半年，市场预期仍向好，且很多城市的开发投资增速水平还未恢复到疫情前水平，下半年房地产开发投资增速继续上升。

中国城市房地产研究院院长谢逸枫也认为，目前，房地产开发投资额增速已超市场预期，多地房地产开发投资火热，房企积极拿地、新开工量呈加速趋势，下半年房地产开发投资额增速一定会呈现加速趋势。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)