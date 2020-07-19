上半年人均可支配收入排行榜：京沪超3.4万 你赚多少？

中新经纬客户端7月19日电 (熊思怡)日前，国家统计局网站公布2020年上半年31省份居民人均可支配收入显示，上海、北京人均可支配收入突破3.4万，另有8省份上半年人均可支配收入超全国平均线。

京沪人均可支配收入超3.4万

国家统计局数据显示，2020年上半年，上海居民以人均3.66万元的可支配收入笑傲全国，上海稳坐最能赚钱地区宝座。北京紧随其后，上半年人均可支配收入3.46万元。事实上，上海、北京是上半年唯二的人均可支配收入“3万元俱乐部”成员。

浙江、江苏、天津、广东四省份同属“2万元俱乐部”，上半年人均可支配收入依次为2.70万元、2.21万元、2.21万元和2.08万元。此外，另有福建、辽宁、山东、重庆四省份人均可支配收入超过1.57万元的全国平均线。

值得一提的是，京沪地区居民能赚能花。上半年上海、北京居民人均消费支出分别为2.01万元和1.86万元，同样居全国前列。之后依次为浙江、天津、广东、江苏、福建、重庆、湖南，七省份居民人均消费支出均超过9718元的全国平均线。

19省份人均可支配收入增速超全国

国家统计局数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入15666元，比上年同期名义增长2.4%，名义增速比一季度回升1.6个百分点。扣除价格因素，实际下降1.3%，实际降幅比一季度收窄2.6个百分点。

中新经纬客户端发现，按名义增速计算，上半年共19省份居民人均可支配收入增速超全国水平，西藏自治区以9.66%的增速居第一，江西、四川、贵州、湖南四省份居民人均可支配收入名义增速在5%以上。

相比之下，湖北、天津、黑龙江3省份居民人均可支配收入负增长。其中湖北省居民2020年上半年人均可支配收入1.24万元，同比下降9.42%，不过该降幅较一季度有所收窄。湖北省统计局此前表示，“一季度，疫情对经济发展不可避免带来了一定冲击，但影响集中体现在短期，总体可控。”

国家统计局住户调查办公室主任方晓丹则指出，上半年，在一系列稳就业保民生促消费的政策措施作用下，全国居民收入增速保持回升，居民消费水平逐渐恢复。

转移净收入加快增长

按收入来源不同，居民可支配收入可分为工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。国家统计局提供数据显示，上半年，全国居民人均工资性收入9010元，占可支配收入的比重最高为57.5%；人均转移净收入2938元，增速最高为8.2%。

图片来源：国家统计局网站

转移净收入是转移性收入和转移性支出之差，所谓转移性收入，指的是国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移。包括养老金或退休金、社会救济和补助、政策性生产补贴、政策性生活补贴、救灾款、经常性捐赠和赔偿、报销医疗费、住户之间的赡养收入，本住户非常住成员寄回带回的收入等。

转移性支出指的是，调查户对国家、单位、住户或个人的经常性或义务性转移支付。包括缴纳的税款、各项社会保障支出、赡养支出、经常性捐赠和赔偿支出以及其他经常转移支出等。

方晓丹指出，上半年，全国居民人均转移净收入增长8.2%，比一季度和上年同期均加快1.4个百分点，拉动全国居民人均可支配收入增长1.5个百分点。其中，全国居民人均养老金和离退休金增长9.3%，人均社会救济和补助增长13.2%，人均政策性生活补贴增长13.1%。

中新经纬客户端注意到，今年4月份，人社部、财政部印发文件明确从2020年1月1日起上涨养老金，总体调整水平为2019年退休人员月人均基本养老金的5%。这意味着，自2005年我国提高退休人员养老金以来，今年退休人员的养老金将实现16连涨。

另据国家发改委新闻发言人袁达7月17日披露数据，今年以来，国家发改委指导和督促各地落实好价格临时补贴阶段性“提标扩围”政策，按月及时足额发放价格临时补贴。各地累计发放价格临时补贴约190.6亿元，惠及困难群众约2.68亿人次。

对此，方晓丹指出，上半年，各地民生保障支出只增不减，养老金和离退休金按时足额发放，物价联动机制及时启动，尤其是各级政府针对特殊群体发放价格补贴，加大临时救助力度，重点做好困难群体生活保障，共同促进居民转移收入较快增长。方晓丹表示，转移净收入加快增长对于在疫情冲击下有效保障基本民生，持续发挥重要作用。(中新经纬APP)

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