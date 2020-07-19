借呗和微粒贷借钱不得超20万？答案来了

中新网客户端北京7月18日电(彭婧如)近日，网贷江湖的“正规军”接到正式“军令”。

银保监会近日公布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(下称《办法》)，自公布之日起施行。个人消费贷上限从奥迪Q7变Q1了？“借呗”“微粒贷”受影响吗？贷款用途有什么限制？都有了标准答案。

此网贷不是彼网贷，和P2P没关系

“‘借呗’‘微粒贷’受影响吗？”“这是管P2P的吗？”“银行的线上贷款也叫互联网贷款吗？”很多人对文件的管理范畴有点分不清。

“这个文件是专门针对商业银行从事网络贷款的规范性文件，不是针对以前的P2P或者商业银行以外的机构。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军向中新网表示，只要是商业银行以线上模式来提供信贷服务，这些业务都属于文件所规定的范畴。

“建设银行的‘快贷’、工商银行的‘融e借’等应该都在此列，它们都是通过互联网放贷，而不是传统模式。”中央财经大学金融学院教授郭田勇向中新网解释。

《办法》所称的互联网贷款，是指商业银行运用互联网和移动通信等信息通信技术，基于风险数据和风险模型进行交叉验证和风险管理，线上自动受理贷款申请及开展风险评估，并完成授信审批、合同签订、贷款支付、贷后管理等核心业务环节操作，为符合条件的借款人提供的用于消费、日常生产经营周转等的个人贷款和流动资金贷款。

“跟‘借呗’没啥关系，这个主体是商业银行。”蚂蚁集团的工作人员解释。

“阿里、腾讯的相关业务不在商业银行下开展，所以他们目前的贷款业务跟《办法》的规定没有关系。但是阿里有参与一些民营银行的建设，如果把现在开展的业务转到新成立的民营银行旗下，就会受这个文件的管辖。”赵锡军说。

目前借呗借款额度可超20万。网友截图

个人消费贷授信上限20万 ，够你花吗？

“本来想买辆奥迪Q7，这下可好，Q7变Q1。”有网友看到个人消费贷授信上限后如此评价。

《办法》提出，互联网贷款应当遵循小额、短期、高效和风险可控的原则。单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。

“20万的额度是按照主流商业银行在线上做贷款服务时的平均数字测算出来的，代表了一个平均的水平，大部分借款人的需求是可以满足的。”赵锡军表示，对商业银行来讲，线上的贷款业务毕竟是比较新的业务，从风险控制和业务管理的角度，一开始取平均水平是比较恰当的，便于进行管理。

《办法》中提到，银保监会可以根据商业银行的经营管理情况、风险水平和互联网贷款业务开展情况等对上述额度进行调整。商业银行应在上述规定额度内，根据本行客群特征、客群消费场景等，制定差异化授信额度。

“随着业务成熟和管理水平的提高，可能规模水平也会逐步提高，但这是后面的事情。”赵锡军说。

贷款去炒股、买房？不行！

在郭田勇看来，20万元额度的设置一方面是出于风险控制的考虑，另一方面也是为了防止资金被挪用，比如洗钱、赌博、炒股等。“毕竟线上借贷的资金流向会更难监控。”

“这类贷款一般是用于日常的消费或周转，《办法》对于贷款资金的使用有明确规定。买房子肯定不能通过这个渠道，股票、投资等都不行。”赵锡军表示，大额信贷通常会有传统的线下要求和渠道来满足。

近期股市火热，从商业银行互联网贷款这里借钱去炒股？答案非常明显：不行！

《办法》规定：商业银行应当与借款人约定明确、合法的贷款用途。贷款资金不得用于以下事项：购房及偿还住房抵押贷款；股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资；固定资产、股本权益性投资；法律法规禁止的其他用途。

“借款人如果把钱直接转向股票市场或者买房子，就违反了《办法》规定，届时也会追究商业银行的责任。商业银行在设计贷款管理制度和操作流程和规范的时候，就需要堵上这个漏洞，否则，监管部门会进行查处。”赵锡军说。

“上周喝酒吃肉，这周清粥小菜。”本周A股上演“过山车”行情，大涨大跌下，1.6亿股民由上周的人均赚3.9万元变成了人均赔2万元。

“股市有风险，投资需谨慎”，更何况从银行网贷借钱炒股是违规的。《办法》规定，“发现借款人违反法律法规或未按照约定用途使用贷款资金的，应当按照合同约定提前收回贷款，并追究借款人相应责任。”

你从银行借过钱吗？都用来做什么？(完)

(责编：李栋、值班)