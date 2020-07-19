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影院重启或迎"报复性观影"?专家:亟需高质"头部影片"带动

高凯

2020年07月19日08:13  来源：中新经纬
 

中新社北京7月18日电 (记者 高凯)停摆近半年，电影院日前迎来即将“解封”的好消息。

在疫情防控的前提下，人们对重回影院反应积极，“请在电影院为我安排一个床位”“终于重回大银幕，先看哪一部是个问题”，网络上相关消息的留言区一片欢呼，很多网友甚至已经郑重列出了愿望片单。

事实上，此前就曾有观点认为，经过疫情期间的被迫等待，影院的再次开启将极大刺激人们的观影热情，院线或将迎来令人惊喜的“报复性观影”。

对此，中国电影评论学会会长饶曙光表示，人们确实有着很大的观影热情等待释放，但这热情能否转化成“报复性观影”，取决于是否有真正高质量头部电影的带动。

国家电影局16日发布电影院有序恢复营业的通知后，多部影片随即定档。目前《第一次的离别》《璀璨薪火3D》定档在7月20日上映。此外，《妙先生》选择定档7月21日，成为影院复工后的首部国产动画电影；爱情片《我在时间尽头等你》《荞麦疯长》则循“七夕”定档8月25日。

不难发现，定档的新片以体量较小的儿童片、文艺片为主。

“目前看是缺乏有市场竞争力和市场号召力的‘头部影片’。‘报复性观影’需要有头部影片的带动，而头部影片目前仍然处于观望状态。如果没有头部影片的尽快入市，‘报复性观影’也就很难出现。”饶曙光说。

事实上，半年前“春节档”突然撤空，留有《唐人街探案3》《夺冠》《紧急救援》等多部待映影片，重磅影片并不缺乏项目储备。以光线影业为例，重启的第一时间定档选择了《秒先生》，而非此前预备在“春节档”重磅推出的《姜子牙》。

对此，饶曙光称，“对于20日电影院的复工开业，整个电影行业包括全社会都有浓厚的观望态度、观望情绪。观众在观望，电影院在观望，制片方在观望，大家都在观望。”

他认为，尽管影院重启“喜大普奔”，但真正意义上的回暖需要一个过程，影院需要时间适应隔座售票、上座率不超三成等一些新的规定，观众需要时间适应不同于往日的电影院，由此，各方关注的上座率等指标的回升需要时间。

与此同时，饶曙光强调在保持耐心的同时仍应尽可能争取主动，“重中之重就是电影行业上上下下、方方面面乃至全社会如何有效有序有力推动头部影片尽快入市，激发观众的观影热情和热潮。”(完)

(责编：李栋、值班)
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