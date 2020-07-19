发改委下达45.5亿元支持畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设

人民网北京7月19日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元，加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度，支持生猪生产加快恢复，促进农业可持续发展。

其中，通过畜禽粪污资源化利用整县推进项目，支持畜牧大县以及生猪存栏量10万头以上的符合条件的县（区、市）加强畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等环节的基础设施建设，着力提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率；对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场（户），禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予一次性补助，支持生猪规模化养殖场和种猪场建设动物防疫、养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设，加快生猪生产恢复。

国家发展改革委表示，下一步将进一步加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度，并适时组织开展绩效评价，更好发挥中央投资项目效益。

(责编：许维娜、夏晓伦)