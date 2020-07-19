发改委等9部门联合发文扎实推进塑料污染治理工作

人民网北京7月19日电（许维娜）据国家发展改革委消息，国家发展改革委等九部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（以下简称《通知》），确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务。《通知》提出，8月底前，各地要对照本通知要求，启动重点领域禁限塑推进情况专项执法检查。年底前，生态环境部、发展改革委将会同各相关部门开展塑料污染治理督促检查联合专项行动，同时，视情将联合专项行动发现的塑料污染治理相关突出问题纳入中央生态环境保护督察范畴，强化督查问责。

《通知》强调，要落实属地管理责任。要求各地提高政治站位，进一步增强紧迫感和责任感，于8月中旬前出台省级实施方案，细化分解任务，层层压实责任；督促省会城市、计划单列市、地级以上城市等结合本地实际，重点围绕2020年底阶段性目标，提出推进措施，确保如期完成目标任务。

《通知》要求，落实属地管理责任。一是加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查。各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等行为；

二是加强对零售餐饮等领域禁限塑的监督管理。各地商务等部门要按照《固体废物污染环境防治法》要求，结合当地政府工作安排，加强对商品零售场所、外卖服务、各类展会活动等停止使用不可降解塑料袋等的监督管理；

三是推进农膜治理。各地农业农村部门要加强与供销合作社协作，组织开展以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收等，推进农膜生产者责任延伸制度试点，推进农膜回收示范县建设，健全废旧农膜回收利用体系；

四是规范塑料废弃物收集和处置。各地住房城乡建设部门要结合实施生活垃圾分类，加大塑料废弃物分类收集和处理力度，推动将分拣成本高、不宜资源化利用的低值塑料废弃物进入生活垃圾焚烧发电厂进行能源化利用，减少塑料垃圾的填埋量；

五是开展塑料垃圾专项清理。各地住房城乡建设部门要会同相关部门按时完成已排查出的规模较大的生活垃圾非正规堆放点整治任务。各地农业农村部门要组织开展农田残留地膜清理整治。沿海地区生态环境部门要牵头组织开展清洁海滩等行动。

此外，《通知》指出，塑料污染治理涉及因素多、影响范围广，既需要各级政府紧盯目标、真抓实干；也离不开公众的理解、支持和参与，要广泛动员相关企业履行社会责任，走绿色发展道路；引导公众绿色消费，践行绿色生活方式，形成“政府监管、行业自律、社会参与”三位一体的塑料污染协同治理体系。

(责编：许维娜、夏晓伦)