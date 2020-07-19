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“六稳”“六保”看供需

多举措促消费回升 推动商品优化升级

胡挹工 赵春晓

2020年07月19日16:51  来源：人民网
 

2020年伊始，突如其来的疫情造成前所未有的影响，经济形势发生重大变化，经济平稳健康发展面对一系列新挑战和新风险。鉴此，中央及时作出新的安排，在扎实做好“六稳”的基础上，提出了“六保”的新任务，形成了“六稳”加“六保”的工作框架。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员李承健表示，提出“六保”，体现了中央坚持实事求是，坚持以人民为中心的发展思想，是对困难、风险和不确定性充分估计的责任和担当，是坚持底线思维、着眼全局的关键部署。

中国企业研究院院长李锦表示，“六稳”与“六保” 的核心是要稳住经济基本盘，兜住民生底线。经济之稳才能促进就业之稳、民生之稳、发展之稳、大局之稳。

疫情冲击不可避免，攻坚克难事在人为。事实上，从中央到地方，从政策出台到落地实施，很多方面体现了“六保”要求，取得了实实在在的效果。各行各业积极复工复产，保障产业链上下游稳定，促进就业，保障民生，从中央到地方政府再到各级企业，多举措促进消费回升，推动商品消费优化升级，使得常态化疫情防控下经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。

保障供应链产业链 促进经济复苏

在外打工30多年，50多岁的李先朱今年有两个“没想到”：一是疫情防控期间很快返岗，二是还能坐飞机上班。

“不仅坐了，而且是包机，不用我们自己掏钱。”3月1日17时45分，从昆明长水国际机场出发的3U8215次航班抵达郑州新郑国际机场，李先朱和40多名云南老乡走下飞机后，受到郑济铁路2标项目部热情接待。为让这批务工人员安全顺畅返工，相关项目部提供“包机+包车”的“点对点”服务，组织他们隔离观察后尽快返岗复工，实现了劳动力就业和项目复工复产的双赢。

中国宏观经济研究院专家陈润表示，“六稳”和“六保”都把“就业”放在首位，“六稳”中的外贸、投资等都是需求层面的内容，而“六保”中产业链供应链则是供给层面的内容，二者的结合点是就业，推进复工复产是保证就业的手段；而充足的就业才能使企业扩大需求，供需达到平衡，经济循环常态化。

疫情期间，作为湖北地区最大的央企——东风汽车集团首当其冲，汽车工业是湖北和武汉地区的第一大支柱产业，在国内甚至全球供应链中，占据重要地位。疫情期间，以“东风系”为代表，武汉地区的汽车企业有序推进复工复产，真正起到了拉动产业链上下游强劲复苏的作用。

东风汽车集团董事长、党委书记竺延风在接受人民网记者采访时表示，保产业链供应链稳定，对于稳中国制造、稳经济基本盘意义重大。以东风集团旗下企业东风本田为例，东风本田在国内，拥有500家一级供应商，其中有150多家在武汉。疫情期间，随着东风本田逐步复工复产，这些上下游企业也逐渐恢复生机。助力产业链上下游企业解决复工难题，带动武汉、湖北汽车产业链渐次复苏。

李锦认为，对于稳就业，央企、国企是社会经济增长中的主角，大多在经济产业链的龙头与上游，应通过对产业链供应链上的客户调整，充分给予民营企业支持，来推动和保障社会就业安置，亦是对国家经济最好的支撑。产业链上的大量民营企业所带动的就业人员是国企的数倍。国企通过保产业链供应链的途径帮助民企生存与发展，“就像一棵大树，东风汽车是一个主干，大量供应配件的上下游民企就是枝杈和树叶。”李锦表示，在当前情况下，如何重组产业链条、供应链，沟通上下游，才是解决社会就业的根本，影响的面积越大，效果才会更好。

此外，如何“打通堵点、连接断点”，同样是当前保障产业链、供应链畅通运转最需要解决的问题。产业链、供应链的快速恢复和持续发展，离不开需求市场的快速恢复和不断增长。

天津师范大学管理学院副教授，中国社会科学院应用经济学博士后杜培枫表示，产业链和供应链的恢复，离不开信息技术的深度应用。借助信息共享，可以打通不同部门之间的供应链，通过促进智慧供应链的发展以协助省份之间、区域之间的产业链与供应链联动，激发更广泛的产业集群效应，最终协同带动全国范围内的经济全面复苏。

拼多多副总裁狄拉克告诉人民网记者，疫情期间，拼多多先后推出助农直播、产业带大联播、线上“拼交会”、外贸转内销等活动，通过提供资金和技术支持、拓宽销售渠道等举措，帮助农民、农产品商户、生产制造工厂，以及各类外贸企业深入对接国内大市场，“打通堵点、连接断点”，应对疫情带来的挑战。截至6月15日，拼多多2月以来的相关助农专区和活动，累计成交2.1亿单，卖出农副产品12.68亿斤，共推动超过130个特色农产区产品走向全国6亿消费者的餐桌，帮扶农户超过45万户。

京东则根据自身优势，为实体零售企业打通线上供应链、帮助农户打造生鲜上行供应链，京东物流CEO王振辉表示，随着物流服务的边界不断拓宽，物流不止要服务消费侧，更要在产业侧驱动生产效率和经营效率提升，推动产业升级，供应链数字化是产业互联网的最佳入口。未来，无论是工厂还是农场，都将拥有智能化、数字化的供应链能力。

国家统计局上半年经济数据显示，工业、服务业均实现正增长。二季度，规模以上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%，服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%，双双由负转正。产业链与供应链循环稳定畅通。

多举措促进消费回升 各行各业逐渐复苏

不仅在供给端，工业、服务业均实现正增长，在需求端，消费、投资降幅大幅收窄。二季度，社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点。上半年固定资产投资降幅比一季度收窄13个百分点。

商务部研究院副研究员庞超然表示，供给和需求是一个硬币的两面，二者相互依赖。在疫情影响下，实践经验表明，企业易复工难复产，需求侧恢复要慢于供给侧。对此，应推动财政政策、货币政策等宏观政策协调发力，一方面更好发挥政府投资作用，带动市场实际有效需求逐步回暖；另一方面要有效激发内需，更好发挥国内市场发展的潜力，着力推动大宗消费回暖来带动消费回补，以需求侧恢复推动企业产能提升，并拉动供给顺利运转，实现国内经济社会持续健康发展。

促进汽车消费是今年被多次提及的扩大消费需求的方式。作为国民经济的支柱产业，汽车产业承载着上下游产业链各企业的民生，更肩负着稳定消费，带动疫情过后的市场经济复苏的使命。全国两会上，汽车消费、新能源汽车等成为汽车界的高频词汇。今年以来，中央和各地政府也多次出台相关政策，促进汽车消费，包括延长新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策2年都对刺激我国汽车市场消费起到了有效的作用。

数据更能佐证这一点，4月起，我国汽车销量开始逐渐恢复到疫前水平；到了5月份，开始出现同比增长。中国汽车工业协会刚刚公布的6月数据显示，新车销量同比增长11%，达到了228万辆。虽然上半年我国整体汽车销量下滑了22%，但自4月开始，中国汽车市场开成呈现V字形反弹。中国成为疫情当中，全球复苏最早的汽车市场。

除了汽车产业外，今年受到疫情冲击最严重的旅游行业，也在近日看到了复苏的曙光。

7月14日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2020年上半年进出口情况表示，在海南自由贸易港免税新政实施的一周时间里，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。

海关统计显示，7月1日至7日，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%，日购物旅客稳定在1万人次左右，日购物额在6000至7000万元之间，购买量前三的商品为化妆品、香水和首饰。购买金额前三的商品化妆品、首饰和手表，合计占购物总额的77.2%。显示出了旺盛的消费需求。

携程网近期发布的“下半年旅游意愿调查报告”也显示，今年下半年国人的旅游意愿正在大幅提升，消费者愿意花费更多时间和费用在旅游度假上，调查结果显示，82.6%的被调查者，下半年有意愿旅游。对于长途跨省旅游，有意愿的比例也超过八成。57.1%的被调查者表示，如果今年出境游恢复不了，会考虑增加国内游频次。

马蜂窝旅游近日也发布了《后疫情时代的“新旅游”——Z世代旅游消费变化报告》，其中显示，47.2%的年轻人表示疫情对旅游消费水平的影响较小，仍会保持和疫情前同级别的消费。16.77%的受访者表示，“后疫情时代”不仅不会降低旅行消费，反而会适当提高旅游消费水平——增加的旅行预算将主要用于餐饮和住宿，70.37%的Z世代将提高餐饮方面的旅行消费，有意愿提升住宿消费水平的旅行者占比也达到62.96%。马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶介绍，预算的增加主要是因为疫情之下年轻游客将更加注重旅途的安全性，餐饮和住宿恰好与卫生安全直接相关。此外，当地出行、大交通、景区门票等方面的预算也有所增加。

中国旅游研究院发布的调查数据显示，三季度我国居民出游意愿为80.22%，同比恢复至了九成左右，自驾出游和选择自然风景区的比例占比分别达四成。随着暑期旅游和中秋、国庆等假日旅游市场的强力支撑，以及我国较高的居民储蓄率，更多潜在旅游市场需求将在下半年有序释放。全年旅游经济呈“U型”恢复和振兴发展态势将是大概率事件。

另一方面，不少国内外机构也都表示看好中国经济走势。中信证券认为，中国经济年内有望恢复至疫情前水平。国泰君安研报指出，中国经济下半年将逐季度实现内生性改善。国际货币基金组织(IMF)世界经济展望称，在未来的几个月中，中国的经济情况应该会有更好表现。

不过，也有专家也指出，目前生产修复速度仍快于需求端，加快提振需求特别是坚定实施扩大内需战略，仍是下半年稳增长的重中之重。

此外，虽然目前国内疫情得到有效控制，但是海外疫情持续扩大，还将继续影响外需。下半年要加力落实“六稳”“六保”，努力延续经济恢复的良好势头。只有积极扩大内需，才能打造国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局，这对我国在全球疫情肆虐背景下，保持经济平稳发展态势具有重要的战略意义。

系列稿件：

“六稳”“六保”看改革：抓“六保”促“六稳” 改革创新成效显现

“六稳”“六保”看数据：主要指标改善 中国经济稳步复苏预期向好

(责编：赵春晓、连品洁)
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