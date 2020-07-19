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海航北京-布鲁塞尔、多伦多国际航班增至每周2班

2020年07月19日18:12  来源：人民网
 

人民网北京7月19日电 （记者乔雪峰） 7月17日，民航局批准了第二批国际客运奖励航班，海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（简称“海南航空”）北京-布鲁塞尔、北京-多伦多2个国际航班获得奖励，执行班次由每周1班增加为每周2班，这也是民航局首次批准奖励洲际国际航班，将为中欧、中加之间的旅客往来出行提供交通便利。

增频航班具体信息为：7月18日-10月24日，新增每周六(去程)、每周日(回程)的海南航空HU7975/6（北京-多伦多-北京，第一入境点为西安）往返客运航班；7月20日-10月24日，新增每周五(去程)、每周六(回程)的海南航空HU491/2（北京-布鲁塞尔-北京，第一入境点为西安）往返客运航班。据悉，北京=布鲁塞尔、北京=多伦多航班机票全部采用直销模式，详情请咨询海南航空官网、APP、海航服务热线95339或直属售票处。

据悉，这两条国际航线在疫情期间为中比、中加之间的医疗救援、物资运输及海外留学生归国等航班任务提供了重要的航空运输保障。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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