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雨夜巡线遇塌方 连夜抢险保开通

2020年07月19日18:14  来源：人民网-财经频道
 

“京原线199公里处出现塌方，目测塌方土石约130立方，侵入线路约30立方，高度约2米多，掩埋线路约15米左右，上放还有碎石在砸下来，需要尽快组织人员进行清理。”大雨中，北京西工务段刘洋焦急的向工区进行汇报。

17日19时34分，受持续降雨影响，京原铁路线小西庄至艾河间降雨量超过铁路部门警戒数值，北京西工务段严格执行雨量警戒制度，及时对该区段线路进行封锁。同时，组织艾河线路维修工区班长刘洋、职工王艳东，现场防护员刘二虎等人，冒雨上线进行巡检。21时53分，当他们检查至京原铁路线199公里时，发现线路下行右侧路堑护坡塌方约130立方，侵入线路约30立方。

“当时现场下着雨，我们从原方向京方巡检线路，199公里处正是曲线地段，转过弯，突然发现线路右侧路堑护坡塌方，侵入线路，虽然线路处于封闭状态，不会影响列车安全，但是不及时处理会出现更大的危害，发现情况后我们立即进行了汇报。”工区班长刘洋、职工王艳东在现场讲述当时的情况。

信息传递及时准确，人员调配更是分秒必争。险情就是命令，北京西工务段立即组织附近3个车间职工和地方抢险力量近200人，带齐工具设备，第一时间赶赴现场处置。至7月18日凌晨2时36分，限界内塌方体完成清理，检查确认设备质量正常、几何尺寸达标后，凌晨3时15分，小西庄至艾河间采取通过列车限速20km/h开通。

据北京西工务段段长李东军介绍，自入汛以来该处监测点累计雨量224mm，本轮降雨连续雨量140mm，塌方处所两侧为高路堑，山体约30米高，两侧均有浆砌片石护坡，是防洪三级重点地段。凌晨线路抢通后，塌方现场安排专人进行24小时看守，随时做好抢险准备，限界外塌方体逐步组织人员进行清理。同时，全面评估该区段路堑边坡风险，排查存在的隐患问题及时安排好复旧工程整治，坚决确保列车安全通过。（记者乔雪峰、通讯员岳 阳 陈旭升） 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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