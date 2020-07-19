《杨澜访谈录》聚焦后疫情时代的中国经济

作为国内最早的高端访谈节目《杨澜访谈录》自1998年开播至今已横跨二十多年，采访了全球近千位各界精英，力图穿越风云际会的有限时空，将嘉宾的人格魅力、核心洞察和社会价值作为节目的终极呈现。2020年版《杨澜访谈录——后疫情时代的中国经济》依然聚焦社会热点，遍访重量级嘉宾，杨澜作为该节目的领军人物继续带领团队“ 记录时代的精神印迹”。
节目直面新冠疫情冲击下的中国经济，漫谈中国经济的当下与长远，从专业的视角解读危机与机遇，同时从大众的角度出发，关注民生经济问题，为焦虑的你给出一份精准的解读。每期节目聚焦一个民生经济话题，资深提问者杨澜对话经济学家和企业家，突破专业与通俗的界限，为大众指点迷津。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】