《杨澜访谈录》聚焦后疫情时代的中国经济

作为国内最早的高端访谈节目《杨澜访谈录》自1998年开播至今已横跨二十多年，采访了全球近千位各界精英，力图穿越风云际会的有限时空，将嘉宾的人格魅力、核心洞察和社会价值作为节目的终极呈现。2020年版《杨澜访谈录——后疫情时代的中国经济》依然聚焦社会热点，遍访重量级嘉宾，杨澜作为该节目的领军人物继续带领团队“ 记录时代的精神印迹”。

节目直面新冠疫情冲击下的中国经济，漫谈中国经济的当下与长远，从专业的视角解读危机与机遇，同时从大众的角度出发，关注民生经济问题，为焦虑的你给出一份精准的解读。每期节目聚焦一个民生经济话题，资深提问者杨澜对话经济学家和企业家，突破专业与通俗的界限，为大众指点迷津。

(责编：白宇、岳弘彬)