债券市场基础设施将互联互通

本报北京7月19日电 （记者吴秋余）为进一步便利债券投资者，促进我国债券市场高质量发展，中国人民银行、证监会近日联合发布公告，同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。

人民银行有关部门负责人介绍，互联互通是指银行间与交易所债券市场的合格投资者通过两个市场相关基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排，具体可分为交易前台连接和托管结算后台连接两个部分。

近年来，我国债券市场发展取得长足进步，市场融资功能显著增强，优化了社会融资结构，有力支持了实体经济发展。今年6月末，我国债券市场托管余额107.7万亿元，居世界第二，市场规模较2015年初增长2倍。公司信用类债券托管余额达到23.8万亿元，成为仅次于信贷市场的实体企业融资第二大渠道，融资成本也低于信贷等其他渠道。与此同时，债券市场交易规模和活跃度大幅提升，市场流动性得到改善。2019年我国债券市场现券交易量达到217万亿元，较2015年增长1.4倍，整体换手率达到2.30，较2015年提高1倍。

人民银行表示，债券市场基础设施实现互联互通，有利于切实便利债券跨市场发行与交易，促进资金等要素自由流动，形成统一市场和统一价格，为货币政策顺畅传导和宏观调控有效实施奠定坚实基础，也有利于提升我国债券市场基础设施服务水平和效率，推动构建以客户为中心、适度竞争的债券市场基础设施服务体系，更好地服务实体经济。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 10 版）

(责编：杨光宇、曹昆)