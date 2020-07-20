从三家“链上”企业看减税降费红利（深度观察）

图①：宝久创美的员工在进行伺服驱动器测试。

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图②：蓝思科技的员工在进行触控屏生产操作。

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数据来源：财政部、国家税务总局

减负担 增活力

采访中，谈及减税降费政策带来的获得感时，企业负责人纷纷表达这样一个意思：减税降费不仅能降低企业负担，更重要的是能增强企业活力。

减税降费政策有力度，能提高企业经济效益，激发活力。深化增值税改革作为去年实施更大规模减税降费的“重头戏”，有效激发了市场主体活力，为经济发展提供了强劲内生动力。去年制造业及其相关环节增值税减税5928亿元，减税幅度为24.1%；小微企业减税2832亿元，享受企业所得税减免的纳税人达到626万户，享受增值税免税的小规模纳税人新增456万户。

减税降费政策有精度，能鼓励企业加大研发力度，促进转型升级。近年来，我国不断提高研发费用加计扣除比例，并于去年将政策享受主体扩大至所有企业。一手“提率”，一手“扩围”，为企业加强研发创新注入满满动力。实践中，加大对制造业减税力度，对部分先进制造业放宽留抵退税条件并加大退税力度等一系列政策安排，已成为增值税改革推动经济高质量发展的重要举措。更多企业将减税降费红利用于增加研发投入，提高研发水平，提升核心竞争力。

减税降费政策有广度，能惠及上下游企业，让整个产业链受益。作为一种流转税，增值税改革的影响牵一发而动全身。深化增值税改革，在降低税率的基础上，进一步调整税基，直接减轻了增值税整体税负，受益面非常广。有此助力，产业链中的企业或是如瑞迪一样投资了新设备，或是像宝久创美一样加大了研发投入，或是跟蓝思科技一样做更多对企业发展有价值的事。而且减税降费后，产业链上的企业纷纷向其下游企业降价、让利，有利于整个产业链共同把市场做大、把产品做强，产业链的活力将最终注入到市场上的产品，使产品更优质、实惠，有利于更好地满足消费者需求。

去年，我国实施更大规模的减税降费。今年，减税降费力度还将加大。精准而有力的政策，让企业能更从容地应对各种风险挑战。我们相信，虽然中国企业未来仍可能面对风险挑战，但一定能在危机中育新机，于变局中开新局。

留得青山，赢得未来；青山在，未来可期。

2019年我国实施了更大规模的减税降费，全年减税降费2.36万亿元。今年减税降费力度还将加大，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

减税降费究竟给企业带来什么样的红利？记者带您走进一条工业自动化产业链。在这条产业链中，成都瑞迪机械公司是上游企业，主要生产制动器等产品；武汉宝久创美公司是中游企业，生产伺服控制系统；湖南蓝思科技公司是下游企业，主要做视窗防护玻璃研发等。

聊起减税降费政策，这三家“链”上企业都感触颇深——“不仅企业减了负，有了发展后劲，整个产业链都发生了意想不到的变化！”

上游企业成都瑞迪机械——

省下的钱新投了3条桁架机器人生产线等设备，在人力资源投资上也加了把劲。对其下游企业选择让利，部分让利超出税率调整幅度

晚上8点，会议结束，成都瑞迪机械公司副总裁刘兰终于可以喘口气。“最近一直这么忙，订单太多了，不只是出口订单，还有国内订单。”刘兰告诉记者，多亏企业新投了3条桁架机器人生产线，接订单时才更有底气。

以前操作这么多设备，需要十几个甚至二十几个工人，不仅人工成本较高，而且人工操作存在不确定性，产品质量也有隐患。“现在好了，有了自动化生产线，机器人替代工人操作设备，安排两个程序调试员就够了。机器人能24小时不停工作，生产效率大大提高，产品质量也更稳定、更有保障。”在刘兰看来，新增这3条桁架机器人生产线真的是明智之举。

“国家出台了一系列减税降费政策，包括增值税、所得税、出口退税等在内的税收优惠政策使瑞迪可以少缴1850万元。”刘兰说，“税费负担轻了，省下的钱多了，企业加大投资力度、扩大生产规模的步子就迈得更有劲了！”

瑞迪一鼓作气，新投3条桁架机器人生产线和自动化灌封、半自动化装配线共计400多万元，新投加工设备300多万元。生产线优化后，带来的收益远远超过投入。

有减税降费政策的强力支持，瑞迪不光扩大了机器设备的投资，在人力资源投资上也加了把劲。

“过去科研人员搞研发，往往不考虑产品什么时候卖、价格贵不贵、市场接不接受，现在他们比销售人员还关心市场反应、重视产品成本。”科研人员工作态度为什么会发生这么大变化？原来，为了充分调动科研人员积极性，瑞迪对员工激励方式进行了优化。

优化内容之一就是将科研人员的薪酬与产品未来的销售情况挂钩，如果销售情况良好，计算成本后超出预先设定的利润目标，超出部分将按一定比例与科研人员分享。

“减税降费使企业手里有钱去优化激励方式，激发科研人员积极性，推动更多研发成果从‘书架’走向‘货架’。”刘兰说，过去，科研人员往往坐等企业管理层告诉他们研发什么；如今，他们首先会去调研市场需求、主动与客户沟通，充分考虑成本、质量控制等问题，然后带着成熟的商业计划书来告诉管理层，应该研发什么。

减税降费不仅让瑞迪收获满满，其红利效应也在产业链上被不断传递和放大。

新增的桁架机器人生产线投入使用后，瑞迪的生产效率大大提高，对下游企业有了让利空间，部分产品让利还超出税率调整幅度。“有额外的降价空间，我们为什么不让利给自己的下游企业呢？”刘兰坚定地认为，这种让利是多赢，能让产业链发展更健康。

瑞迪与武汉宝久创美合作多年。“除了按税点调整，我们还给宝久创美让利5%。他们的电机配上我们的制动器，市场高度认可，让利后双双做大，产品竞争力将更强。”刘兰说。

中游企业武汉宝久创美——

把少交的30多万元增值税全部投入研发，产品好评率不断提升。与上游企业协商下调原材料价格，降低向下游企业推出的新品价格

“今天是试运行第二天，虽说能通过手机实时关注机器动态，但还是在现场盯着更踏实！”自减速器性能与耐久测试室运行以来，刘孔明有忐忑但更有兴奋。

刘孔明是武汉宝久创美公司的研发工程师，去年以来，他和团队的心全扑在了“减速器”上。“公司为这个投入可不小，每月光电费都要上万块。”

为什么要做这些测试？“就是要拿出行业的标准！”刘孔明解释，这些实验是为了测试不同工况、不同载荷下机器的运行情况，通过分析收集到的数据调整对油品、材料等的要求，进而制定出标准。有时一个实验可能要花一个多月甚至两个月才能完成。

非要做吗？“那是当然！”在宝久创美工作6年多，对标准的重要性，刘孔明深有体会。

“产品刚推出时，受到市场好评，渐渐地，客户投诉多了起来，返修率也增加了。有的客户说，机器转着转着就停了。”

反复分析，最终发现问题出在一个地方——“标准”。“供应商原材料变更、我们的产品升级、设计变更，叠加在一起，到了下游，问题就暴露出来了，说到底就是没有统一标准。”刘孔明说。

标准制定如此重要，为啥没早点干起来？武汉宝久创美公司总经理朱海涛说，公司正在发展期，资金一直紧紧巴巴，每年研发投入往往是心有余而力不足，就盼望一双手在背后推一把。

如今，这双“手”来了！减税降费政策的助力，让宝久创美的愿望种子渐次开花结果。

朱海涛给记者算了一笔账：2018年5月1日，宝久创美适用增值税税率由17%下降为16%后，节省增值税22.6万元；2019年4月1日，增值税税率由16%下降为13%，企业全年再减少增值税30.22万元。

“二三十万元对一家大企业来说也许不算什么，但对我们小微企业而言，就能有更多的钱投入到研发中。”朱海涛说，“我们把去年少缴的30多万元增值税全部投入研发，个税改革、社保费率降低等省出的钱，也投给了研发部门。”

这下，大家干劲更足了。去年开始，宝久创美要求上游企业和他们一起建立每个产品、每个零件的标准，还成立了专门的“寿命实验室”。

朱海涛说，“寿命实验室”就是要给上游企业的产品一个一个测试使用寿命，完善每个零件应有的标准。目前已完成60多项产品标准的制定。

原材料有了标准，宝久创美自己的产品也更“标准”了。“看到产品好评率不断提升，客户意见明显减少，我像学生考试拿满分一样高兴！”刘孔明说。

“短短几年间，企业能发展起来，除了前些年的技术积累，减税降费在关键时候的助力真是太重要了。”朱海涛说，目前宝久创美已获得4项软件著作权、7项实用新型专利和5项发明专利。今年，宝久创美将投入400多万元作为研发费用，他们的研发之路仍将向前延伸。

享受减税降费红利后，宝久创美又琢磨起一件事——与上游企业协商下调原材料价格，降低向下游企业推出的新品价格，共同为市场提供高效能、高性价比产品。这样一来，整条产业链价格下降，销量上升，对大家都有好处。

瑞迪向宝久创美让了利，200多家宝久创美的上游企业也纷纷和其一起把账算清楚。小到一颗螺丝钉、一本说明书、一个塑料包装袋，一个一个谈。这个螺丝钉成本多少？收了多少税？资金占用多少？对应的利息又是多少……都一一搞明白。

“把原材料的成本吃透，对上游企业来说也是好事，有利于提高生产效率，节约成本。减税到底减了多少，把账本算明白后，大家都能接受降价。”朱海涛说。

协商之后，纯进口电子元器件价格按税率调整下降了3个百分点；铝、铜等国产原材料同步国内大宗商品市场价格变动，国内加工费用将按税率调整下降3个百分点……

上游企业降价了，宝久创美对下游企业同样选择了降价让利。朱海涛说，直接缴纳的税费降低了，加上从上游企业那里拿到的降价空间，宝久创美对包括湖南蓝思科技公司在内的每家下游企业都降低了产品售价，产品整体价格比去年降低10%。

“减税降费的红利要共享。国家出了好政策，我们不能只惦记自己的三五个点不放。和上下游企业一道努力，共同把市场做大、把产品做强，未来的利润增长可能就不止10个点、20个点。”朱海涛心里清楚，减税降费的好处不能只藏在自己兜里，要算上下游共同发展的大账。

下游企业湖南蓝思科技——

资金占用少了，能做更多对企业发展有价值的事。与其下游客户积极协作，共同降低成本

走进湖南蓝思科技公司的浏阳南园工厂，你一定会被一间间“小房子”吸引。

不同于印象中的传统工厂车间形象，这里有很多独立的“小房子”，“小房子”里别有天地：有的只能通过“窗户”向里看，外部设有操作屏，能精准控制里面的一举一动；有的是全透明“玻璃外墙”，能实时监测里面的机器设备是否正常运转。每间“小房子”其实都是一台有专业技能的智能制造设备，负责完成每一道生产工序。

说起减税降费，湖南蓝思科技公司副总经理、财务总监刘曙光打开了话匣子：“我们享受减免的不只是增值税，企业所得税、社保费等一系列税费负担都有减轻。”

“拿增值税来说，税点降低后，买东西便宜了，卖东西也会降价，虽然看似给我们带来的直接收益不多，但买东西要付的钱少了，意味着资金占用少了，能加快企业资金流动，提升资金使用效率，做更多对企业发展有价值的事。”刘曙光说。

刘曙光所说的“对企业发展有价值的事”，是指蓝思科技不断拓展的“技术护城河”工程：一是操作自动化的升级改造，二是不遗余力地开发新产品。

“这些年，蓝思科技推行制造自动化，已先后投资数十亿元，中后段生产包括检验、丝印、镜面膜生产和组装等已基本实现了自动化，产能有效提升20%。”刘曙光说。

蓝思科技还不断推出新工艺技术，为客户开发打样试制各种型号规格、不同应用领域的新产品达上千种。“今年，蓝思科技准备将减税降费省下的钱全部投入到‘技术护城河’工程中去。”刘曙光说。

去年，我国个人所得税改革迈出重要步伐，首次实施六项专项附加扣除，纳税人收到了减税“红包”。刘曙光坦言：“个税负担减轻后，同样的工资员工拿到手的更多了，对企业留住员工有很积极的作用。”

减税降费后，蓝思科技与其下游客户积极协作，共同降低成本。“减税降费政策是国家给的红利，应当惠及整个产业链。”刘曙光说，蓝思科技的下游企业多数是产业链的终端，税率降低最终会通过终端客户让消费者得实惠。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)