中小企业闯关记：退税办理架起高速路 

近期，受疫情影响，国际需求出现萎缩，我国不少外贸企业面临订单下滑、经营压力加大的窘境。完善出口退税方式，加快退税进度，是稳外贸的重要举措。记者从国家税务总局获悉：今年1至5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元。出口退税提速增效，助力中小外贸企业稳产稳销。

●提信心——

为企业注入资金活水

“这次出口退税率上调覆盖了公司多个产品，镀锌低碳钢丝、镀锌铁丝的退税率提升到13%。”云南省瑞丽市东坤贸易有限责任公司是一家外贸企业，受疫情影响，复工复产推迟，国外订单大幅下降，今年2至5月的销售额仅为去年同期的68%。公司财务负责人徐瑞敏说，“退税率提高以来，公司已收到3笔退税款，累计退税255万元，大大缓解了今年经营的资金压力。”

今年3月，国家税务总局会同财政部联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，提高1464项产品出口退税率。其中，有1084项产品的出口退税率提高到13%。各地税务部门对照产品清单逐一摸排，定向推送，第一时间将新政“活水”送到企业。

“出口退税率的提高，有利于降低企业经营成本，提升出口产品国际竞争力。”中央财经大学教授樊勇认为，目前外贸市场低迷，这一政策有力提振了外贸企业信心。

“今年一季度，我们共收到377万元出口退税款。”安保（厦门）塑胶工业有限公司财务人员蔡清颖说，公司将利用这笔资金增加生产线，实现产品扩大生产，迎接发展新机遇。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，外向型经济在我国国民经济中占有重要地位，受疫情影响，外贸企业受到了重大冲击，一些原定的进出口订单无法如期履行，新增国际需求又增长缓慢，及时出台相关政策支持外贸企业十分必要。近期我国出台的一系列税收政策有效减轻了外贸企业流动性压力，为企业出口转内销提供了资金支持，有利于推动产业升级，为经济发展注入新活力。

●提速度——

退税办理架起高速路

“上午提交了退税申报，下午就收到了退税款。”快速高效的处理速度让杭州千岛湖培生船艇有限公司的会计人员意想不到。

疫情防控期间，浙江省杭州市税务局实行业务办理时限清单制，进一步压缩无纸化退税各环节办理时间，专人审批做到退税资料即到即审，申报数据日审日清。今年上半年，全市办理出口退（免）税131.29亿元，办理平均时间缩短至1.53天。

为加快退税速度，全国税务部门积极推行无纸化退税申报，将出口退税的平均办理时间再提速20%。截至5月底，全国无纸化退税申报企业户数，已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。税务部门还大力实施出口退税全程“非接触式”办理，自2月10日推行以来已有近29万户企业通过“非接触式”方式申报办理退税4324亿元，切实降低办税成本。

退税提速，加速资金回流，是纾困外贸企业的速效良方。出口退税“容缺办理”为企业“抢时间”退税再添一把力。

山东烟台丰泰食品有限公司是一家主要从事水产品冷冻、加工、出口的中小企业。企业复产后260名生产一线工人无法全员到岗，原来签订的订单不能按计划完成交付，同时企业进口的3000吨原料开出的国际信用证也在上半年到期。

一边是货款泡汤、客户索赔的未知风险，一边是原材料供应商催着交付货款，得知企业情况，烟台税务部门依托“容缺办理”机制立即开通绿色通道，通过网上提交电子数据的方式受理企业申报出口退（免）税，将原来的分批次办理改为随时报送、随时受理、随时审核，当日企业即到账3万余元退税款。

“退税所需时间越来越短，企业可以更快拿到退税款，有助于缓解企业资金压力，减少企业资金占用成本，间接提高了企业的经济效益。”李旭红说。

●提质效——

外贸订单接得更牢

中小企业手中的订单怎样才能稳得住、接得牢？

受疫情影响，运输航班被取消，淳安千岛湖鲟龙进出口有限公司订单骤降，开辟内销路径、搭建线上渠道刻不容缓。杭州市税务部门第一时间送上内销税收政策，并通过大数据匹配国内潜在客户，牵线电商平台。目前，该公司的线上专营店成功开始运营，还有多家国内意向客户在洽谈中。

特殊时期税务部门搭建了一个全新可靠的供需平台，有助于企业开拓国内市场。

“这几个月公司出口额大幅下降，我们正考虑将销售重心转向国内。”珠海国能新材料股份有限公司的财务负责人谭宇说。了解到企业困难，珠海市税务局辅导企业通过广东税务产业链智联平台寻找国内的需求方。“在产业链智联平台上发布产品不到一天，就收到了京信通信发来的需求。”谭宇说，目前，国能新材已与京信通信技术（广州）有限公司达成合作协议，成功销售近250万元的玻璃钢天线罩与天线振子。

各地税务部门在提升质效上下功夫。宁波市税务局与中国出口信用保险公司宁波分公司在慈溪市试点开展出口企业“税保协动”专项服务活动，推出“共享理赔数据”“理赔视同收汇”等合作服务项目；四川省丹棱县税务局为企业办理退税审批由“一批一办”优化为“一户一办”，辅导企业纳税信用与融资信用相结合，优化企业资金链循环。

李旭红建议，应加强对困难企业的辅导，在予以延期办理退税手续的同时，加强与外汇管理政策联动，使退税与收汇之间联动，让相关扶持政策落地生根。此外，还应进一步减轻中小型外贸企业的其他税费负担。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)