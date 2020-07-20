促进资金等要素自由流动 债券市场基础设施将互联互通

本报北京7月19日电 （记者吴秋余）为进一步便利债券投资者，促进我国债券市场高质量发展，中国人民银行、证监会近日联合发布公告，同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。
人民银行有关部门负责人介绍，互联互通是指银行间与交易所债券市场的合格投资者通过两个市场相关基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排，具体可分为交易前台连接和托管结算后台连接两个部分。
近年来，我国债券市场发展取得长足进步，市场融资功能显著增强，优化了社会融资结构，有力支持了实体经济发展。今年6月末，我国债券市场托管余额107.7万亿元，居世界第二，市场规模较2015年初增长2倍。公司信用类债券托管余额达到23.8万亿元，成为仅次于信贷市场的实体企业融资第二大渠道，融资成本也低于信贷等其他渠道。与此同时，债券市场交易规模和活跃度大幅提升，市场流动性得到改善。2019年我国债券市场现券交易量达到217万亿元，较2015年增长1.4倍，整体换手率达到2.30，较2015年提高1倍。
人民银行表示，债券市场基础设施实现互联互通，有利于切实便利债券跨市场发行与交易，促进资金等要素自由流动，形成统一市场和统一价格，为货币政策顺畅传导和宏观调控有效实施奠定坚实基础，也有利于提升我国债券市场基础设施服务水平和效率，推动构建以客户为中心、适度竞争的债券市场基础设施服务体系，更好地服务实体经济。
《 人民日报 》（ 2020年07月20日 10 版）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】