文旅部出举措推乡村游 多地恢复跨省游

本报北京7月19日电 记者从文化和旅游部获悉：各地各级文旅部门将通过对接政策服务、加快旅游基建建设、推出乡村旅游精品线路等一揽子利好举措，助力乡村旅游发展，加快推进旅游市场复苏。

17日发布的《文化和旅游部办公厅关于统筹做好乡村旅游常态化疫情防控和加快市场复苏有关工作的通知》指出，在财政金融领域，应指导乡村旅游企业和从业者用好税费减免、金融贷款、融资担保等政策；调剂部分旅游发展基金支出用途，支持乡村旅游中小微企业贷款贴息工作；指导经营主体对接人社部门，按规定争取“以工代训”补贴。

据介绍，各级文旅部门将集中推出一批乡村旅游精品线路，涵盖亲子陪伴、健康养生、休闲度假等服务项目。鼓励一批有条件的乡村通过直播、短视频、VR等形式，在线展示乡村优美风光，推进线上线下深度融合，促进乡村旅游新场景的普及应用。

此外，多地恢复跨省游。在做好常态化疫情防控的前提下，旅游市场逐步升温。

17日，湖北省文化和旅游厅印发《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》，明确从即日起，全省旅行社及在线旅游企业可恢复经营跨省（区、市）团队游及“机票+酒店”业务。在首发团队安排上，一是单独成团，确保车辆空置率较高；二是实行分餐制；三是选择四星以上高星级酒店或优质旅游民宿，卫生及防疫防控措施到位；四是导游核酸检测结果呈阴性才可上岗。

陕西省西安市从19日起全面恢复跨省旅游，570余家旅行社及在线旅游企业可恢复经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。从8月1日开始，国家5A级景区大唐芙蓉园、楼观台生态文化旅游度假区等景区将实施免费开放，全市80%以上各级各类国有博物馆、行业博物馆、非国有博物馆面向公众免费开放。同时，西安市还将以“美妙西安等你来”为主题，积极推进夏秋旅游，设计推出历史研学游、丝路寻踪游、红色记忆游、山水民俗游等产品线路，为游客休闲度假提供多元选择。

（综合本报记者郑海鸥、龚仕建、范昊天报道）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 12 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)