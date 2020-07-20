全球需求回暖，油价还冲得起来吗

新华社 图

新华社 图

尽管目前原油需求呈现复苏态势，但市场仍面临疫情二次暴发可能、产油国间博弈等不确定因素，对于油价长期趋势，业界仍无定论。

随着全球疫情好转、封锁措施不断解除，石油需求也出现了复苏态势。当地时间7月15日晚，石油输出国组织（OPEC）举行了OPEC+机制能源部长会议，OPEC和俄罗斯等产油盟友同意从8月起放缓创纪录的减产措施，将减产规模缩减至每日770万桶。

然而市场方面仍有一些担忧，包括疫情二次暴发是否会影响刚刚复苏的石油需求，美国与OPEC产油国之间对原油市场份额的博弈是否会影响石油的供给端等。

会后，国际油价从4个月以来的高位回落，纽约期油一度下跌1.3%，至每桶40.68美元。对于未来油价的走势，市场也看法不一。

石油需求复苏

随着全球各国疫情的好转，封锁措施逐渐解除，许多国家的原油需求在5月、6月，乃至7月强劲反弹，第二季度石油需求跌幅小于预期。

7月10日，国际能源署（IEA）修正了今年石油需求，预测将提升至9210万桶/日，较6月的预测值高出40万桶/日。

受此影响，当地时间7月15日举行的OPEC+机制能源部长会议决定，从8月起将减产规模缩减至每日770万桶。

不过，由于五六月未完成减产配额的国家将在8月和9月进行补偿性额外减产，实际减产规模将超过该水平，总减产规模将达到约810万-830万桶/日。

对此，中信期货能源首席分析师桂晨曦向《国际金融报》记者表示，OPEC 8月进入二阶段减产，产量有所回升，这基本符合市场预期。

当晚，沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹表示，“复苏迹象是明确的，当前的势头有利于我们。”

美国汇盛金融公司首席经济学家，纽约大学教授陈凯丰在接受《国际金融报》记者采访时认为，需求可能比一些能源分析师所预期的还要强劲。OPEC产油国自愿减产，加之美国，加拿大和大多数非OPEC生产国的非自愿停产，需求的增加迅速扭转了第二季度的库存增长。随着石油市场基本面持续显着改善，预计年底前库存会下降很多。

不确定性变大

虽然石油的需求总体呈现复苏趋势，但市场仍存在不少不确定因素。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强指出，原油市场开始恢复是肯定的，但仍需要看疫情的发展。从OPEC+持续的控产就能看出，供需两端的差距仍然不小。

中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员杨水清告诉《国际金融报》记者，今年4月，石油需求降至冰点，目前市场开始复苏，需求也在不断增加。但同时，市场也在担心美国的第二波疫情暴发会不会让刚刚复苏的需求再次下跌，因此市场仍存在不确定性。

挪威雷斯塔能源公司对包括美国在内的被疫情二次暴发影响的几个国家，做了一次全球石油需求建模，建模结果显示，全球石油日需求量可能从目前基本情况估计的8900万桶跌至8650万桶。

此外，有消息指出，由于此前OPEC产油国石油产量的下降和定价的不确定性，让不少亚洲买家开始考虑西非原油和美国原油。而目前美国与OPEC之间的博弈，又增加了石油供给端的不确定性。

杨水清表示，每一个个体都想拿到最为丰厚的利润，大家都希望对方减产，自己能够生产更多，最终形成了博弈。

陈凯丰也指出，能源生产国之间都存在着激烈的竞争，不论是美国与OPEC之间，还是OPEC内部，都在争夺市场的份额，能源市场也已经成为了一个高度竞争的市场。

未来油价走势成迷

原油市场的不确定性，也让OPEC在宣布新一轮减产协议后，油价接连两天走低。

林伯强认为，原油库存虽然有降低，但整体需求还是较弱。这一点从没有明显上涨的原油价格就能看出来，因为油价和库存是紧密挂钩的。

不过，为了稳定油价，沙特能源大臣萨勒曼表示，OPEC+石油减产协议将持续到2022年4月，并且如果需要还可能会延长；如果全球再次因疫情开启封锁措施，OPEC会考虑召开紧急会议，恢复原来的减产额度。

杨水清直言，这一表态符合市场规律。“大幅增产，让油价走低，生产者就没有利润可言。根据市场动态，调节减产力度，才能让利润最大化”。

对于未来三四季度的油价走势，中信期货能源首席分析师桂晨曦预计，油价将继续以震荡为主。

大宗商品研究公司Marketedge Co总裁Tsutomu Kosuge认为，油价料将在箱型区间整理，因OPEC+供应增加可能会被需求回升所吸收。“我预计布伦特油未来一个月将维持在每桶40.50-46.50美元的窄幅区间”。

国际能源署署长法提赫·比罗尔也在7月15日表示，全球石油市场在受到防疫封锁的冲击之后，目前正缓慢恢复平衡，预计未来几个月，油价将在每桶40美元左右。

高盛方面则看跌油价，认为目前石油需求已经放缓，夏季油价下行的风险大于上行的风险。“这主要由于新冠疫情的再次升级导致美国用油需求急剧放缓，全球飞机燃料需求仅小幅增长，即使在疫情仍受控制的国家，经济活动的正常化也面临阻力”。

要判断国际油价未来将如何走，摩根士丹利分析师Martijn Rats和Amy Sergeant认为，可借助“金油比”来判断。

所谓“金油比”是指黄金价格与石油价格的比值，即购买一盎司黄金所需原油的桶数。原油期货往往在高通胀时期得到支撑，而黄金传统上被用作对冲通胀的工具。这种正相关关系通常意味着，油价上涨与金价上涨往往同时出现。

Rats和Sergeant指出，以黄金的盎司来衡量，目前的油价与1986年的低点“大致相当”，比2016年初的低点要低出20%左右。“因此，要使‘金油比’回到历史中值，石油价格必须上涨约160%”，前提是黄金价格将保持不变。“在这种自上而下看多的背景下，油价可能会继续上涨，特别是如果自下而上的基本面也指向这个方向的话”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)