美四大行计提巨额拨备“过冬”

美股将迎来金融危机以来最糟糕的财报季。二季度末以来的趋势、新冠肺炎病例的增长以及管理层的前景展望等都将受到投资者高度关注，并可能对市场产生巨大影响。

本周，华尔街投行率先拉开二季度财报季序幕。根据彭博社此前汇总的分析师预期，今年二季度，美国四大银行的利润总和将降至十多年来最低水平。

当地时间7月14日，摩根大通、富国银行和花旗相继公布了二季度财报。尽管摩根大通与花旗集团营收均超预期，但三大行利润均出现大幅下滑，富国银行更是出现了自2008年第四季度以来的首次亏损。

三大投行均表示，随着疫情继续蔓延，他们对美国经济展望持悲观态度。

另据路透社报道，当地时间7月16日，美国银行发布了二季度的财报。数据显示，由于与疫情相关的相关坏账拨备高达40亿美元，二季度该行利润同比下滑了52%。

“由于新冠疫情持续对经济和商业活动的破坏力，并对银行经营环境和资产风险的压力越来越大，我们决定将美国银行系统的前景从‘稳定’改为‘负面’。”穆迪资深副总裁Joseph Pucella说。

2020年已然过去一半，但疫情依旧来势汹汹。截至7月17日19时，全球累计确诊新冠肺炎病例超过1396万例，累计死亡病例超过59万例。

利润大幅下降

美国作为疫情最严重的国家，经济生产受到重创，美联储采取的零利率政策使得银行业业绩承压，被迫计提巨额的贷款坏账准备，直接导致银行业基本面受损。

一季度，华尔街大行利润同比下滑超40%，刚过去的二季度，情况并未出现好转。

财报显示，摩根大通第二季度净利润降幅较上季回升，但同比下降51%。消费者信贷部门因为企业关闭和失业激增而处境艰难。

花旗集团净利润13.16亿美元，市场预期5.93亿美元，较去年同期47.99亿美元下降73%。

富国银行二季度的营收和利润均不及预期，二季度净亏损26.94亿美元，为2008年以来首次季度亏损。该行同时宣布大幅削减三季度股息。

美国银行则因与疫情相关的相关坏账拨备新增40亿美元，二季度该行利润同比下滑51.9%，至35.33亿美元。不过，其二季度总营收达223亿美元，较市场预期高5.9亿美元，但较去年同期的230.84亿美元下降3%。此外，今年以来，美国银行的股价累计下跌30%，低于同期标普500指数累计0.13%的下跌。

美国银行管理层表示，在大萧条以来最动荡的时期，公司为客户、员工、社区和股东都提供了服务。以历史标准来看，公司在信贷储备中又增加了40亿美元，以反映当前的经济前景。公司将持续关注“负责任的增长”，这意味着公司已经为当前的环境做足了准备。

值得注意的是，随着二季度新股发行提速，投行业务成为财报中的亮点。摩根大通投行业务收入增长46%，花旗增长55%。交易收入创出单季历史纪录。

此外，由于3月份疫情蔓延使股市以历史上最快速度跌入熊市之后，在刺激措施和对经济迅速反弹的乐观情绪的推动下，标普500指数又创下了自大萧条以来最大的涨幅之一，大量散户投资者的加入令银行交易收入大增。

摩根大通创纪录的交易收入帮助抵消了该银行历史上最大的贷款损失拨备，这也是摩根大通的交易收入连续第二个季度创纪录，具体而言，固定收益交易收入比去年同期翻了一番，另外股票市场部门的收入增长了超过30%。

美银行业或受7000亿信贷损失

财报显示，摩根大通、花旗和富国银行第二季度的不良贷款拨备分别为104.7亿美元、79亿美元和95.7亿美元，总共近280亿美元，仅次于2008年第四季度，这一数字高于此前华尔街分析师的平均预期，成为了拖累银行业整体利润的最关键因素。

据悉，富国银行的不良贷款较第一季度增长了22%，主要是因为对石油、天然气和商业房地产行业提供的贷款恶化。

美联储在上月公布的压力测试结果显示，根据对未来一年美国经济出现“U型”、“V型”和“W型”三种复苏路径的推算，美国银行业将遭受最高7000亿美元的信贷损失。

美联储表示，在经济衰退期间，限制支出将有助于保持银行的健康。如果经济复苏需要很长时间，银行可能会遭遇类似2008年金融危机的冲击，因汽车贷款和抵押贷款等消费者债务，以及企业债务和商业地产而蒙受损失。

标普近期发布的报告显示，由于疫情会对银行资产质量造成冲击，到2021年底全球银行坏账预计将高达2.1万亿美元，其中今年预计达1.3万亿美元。

摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）认为，不良贷款拨备增加反映经济恶化以及宏观经济前景的不确定性提高。“尽管最近出现了一些积极的宏观经济数据，政府拿出大量资金为企业和消费者提供财务支持。但这不是一场普通的经济衰退。我们为最坏的情况做好了准备，不知道未来会发生什么”。

富国银行CEO沙夫（Charlie Scharf）则指出，基于对经营环境持续困难和监管指导趋势的判断，该行目前对经济下滑的持续时间和严重程度的预期远弱于上季度的假设。

花旗CEO科尔巴（Michael Corbat）也表示，“疫情正在影响经济，在疫苗大范围可用之前，这似乎都不太可能缓解。”

根据金融数据机构Refinitiv本月初的数据，市场对标普500指数企业第二季度综合盈利预期下降43.4%，这是自2008年金融危机以来最糟糕的季度业绩。

由于新冠肺炎疫情带来巨大不确定性，许多公司此前都没有给出盈利指引。

Ally Invest首席投资策略师Lindsey Bell表示，美股将迎来金融危机以来最糟糕的财报季。二季度末以来的趋势、新冠肺炎病例的增长以及管理层的前景展望等都将受到投资者高度关注，并可能对市场产生巨大影响。

(责编：李都也(实习生)、李栋)