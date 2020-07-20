证监会重罚广发证券为保荐机构敲响警钟

继今年5月份证监会对康美药业财务造假案作出处罚后，日前，证监会又对康美药业的保荐机构广发证券作出处罚。广发证券将被暂停保荐机构资格6个月，同时证监会暂不受理广发证券债券承销业务有关文件12个月，并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。至此，在康美药业财务造假案中，上市公司、中介机构及责任人员均受到处罚。

证监会认定康美药业巨额财务造假案，是有预谋、有组织，长期、系统实施财务欺诈的行为，践踏法治，对市场和投资者毫无敬畏之心，严重破坏资本市场健康生态。

在康美药业财务造假案中，作为中介机构的广发证券显然难辞其咎。广发证券是康美药业2001年上市的保荐机构，此后又为康美药业多次融资提供中介服务，包括定增、优先股、公司债等多种渠道，累计融资254亿元。更离奇的是，在康美药业自爆虚增货币资金之后，广发证券仍然帮助康美药业发行公司债募资35亿元。

广发证券作为康美药业的保荐机构，未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，却把自身利益置于首位。因此，广发证券受到证监会的重罚，完全是其咎由自取。

此次证监会重罚广发证券，有几个方面值得重点关注：一是与原来的财务造假案相比，证监会对广发证券的处罚明显要严厉得多。此前万福生科存在通过财务造假进而欺诈发行的严重违规行为，但证监会对保荐机构的处罚不过是暂停保荐机构资格3个月，此次广发证券被暂停保荐资格6个月，处罚力度明显加强。

二是因康美药业造假案，签字的广发证券金牌保代陈家茂被限制市场禁入，10年内不得担任证券公司证券发行上市保荐业务相关职务或者实际履行上述职务。此外，证监会责令广发证券追回责任人员相关报酬收入，在提高违规成本的同时，其中的警示意义不言而喻。

三是此次受到证监会的重罚后，广发证券的投行业务将受到严重影响。目前广发证券IPO在审企业为23家，IPO申报企业多达72家。由于暂停保荐资格6个月，出于早日上市的相关需要，不排除有企业更换保荐机构的可能。更为重要的是，因受到证监会的重罚，会产生一系列的连锁反应，当年万福生科案保荐机构平安证券的境遇已经作出了最好的诠释。

资本市场既要通过完善退市制度的方式把好“出口关”，也要通过强化监管的方式把好“入口关”，如此才能提高上市公司的质量，提升整个市场的投资价值。而在把好“入口关”方面，除了沪深交易所的审议委、证监会的发审委外，券商等中介机构同样需要扮演好“把关者”的角色。这既是市场的诉求使然，也是其职责使然。

但是，中介机构不勤勉尽责的现象并不乏见。即使有平安证券的前车之鉴，仍然不乏“后来者”，这才是更值得市场重视与反思的地方。客观上讲，此次证监会对广发证券实施重罚，一方面是从严监管的需要，是违规者应该付出的代价；另一方面，也将再次为保荐机构，以及中介机构敲响警钟。如果在执业过程中不勤勉尽责，那么就有可能成为下一个“广发证券”。

（作者系财经专栏作家、独立撰稿人）

(责编：李都也(实习生)、李栋)