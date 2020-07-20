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信用卡积分权益大缩水 如何与花呗们“短兵相接”？

2020年07月20日07:56  来源：人民网－国际金融报　
 

未被信用卡覆盖的2亿缺口，正在被花呗、任性付、白条等代表性消费贷产品填补，而银行似乎并未积极“迎战”，反而采取战略收缩。

今年以来，不少银行信用卡调整了积分规则，引来持卡人的怨言，表示体验下降。其中，备受喜爱的积分换航空里程这一项也“惨遭毒手”。

那么，信用卡积分权益缘何日渐“缩水”？花呗等在未来又是否会全面替代信用卡呢？

降损失、反积分“黑产”

7月13日，兴业银行发布公告，宣布调整积分规则。自2020年8月27日起，信用卡积分消费调整为1200积分折算人民币1元，积分兑换航空里程的比例调整为50:1（注：此前大多是每25信用卡积分兑换1公里里程）。并且，客户在单一自然月内可兑换航空公司常旅客会员里程（积分）的信用卡积分总额，不得超过客户名下信用卡主卡上月最后一天的固定额度。

不止兴业银行，华夏银行在6月17日也大幅调整了航空里程兑换比例，将国航里程兑换从16:1暴涨至80:1，权益大大缩水。

某国有大行信用卡中心行研经理告诉《国际金融报》记者，近期兴业银行调整积分兑换航空里程权益，基本是出于调整费用投放方向和反不法分子的考虑。

“受疫情影响，航空业遭受直接打击，积分兑换里程的权益已不是刺激持卡人消费的主要手段。因此，部分银行出于营销费用的考虑会调整费用投放方向。”该经理分析道。

此外，调整积分规则也是为了反积分“黑产”。该经理指出，近年来有部分不法分子通过搭建积分灰产平台，形成“积分”到兑换成“物”（优惠券、航空里程等）到出售变“现金”的积分售卖流程，平台通过收取一定费用达到积分套现的目的。银行通过模型监测不断调整积分权益，将损失降低。

不久前，中信银行信用卡中心也发布加强信用卡规范的提示，打击恶意套取积分的行为。中信银行表示，对于通过非正常手段或者非个人交易等手段恶意套取积分的行为，包括但不限于异常交易、虚假交易、恶意套现、疑似套取积分等行为，中信银行有权不予累积相关交易积分并采取冻结积分、撤销积分、冻结卡片、销卡等措施，而无须事先通知持卡人、说明理由或征得持卡人同意。

同时，中信银行持有要求持卡人提供消费交易发票、购买凭证等材料的权利，以查实信用卡交易真实性。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉记者，实际上，对非法商户的打击行为早在各行展开，未来对虚假交易、非法商户的打击将成为常态化的工作，积分规则也可能会适时动态调整。

但与此同时，多家银行调整积分规则也意味着积分含金量继续弱化，苏筱芮预计未来线上交易的积分将更“值钱”。

“从平安等银行的规则来看，线上化支付漏洞小、真实交易比例高且增长可期，预计未来线上交易的积分价值将有所增强。”苏筱芮说。

信用卡与花呗们“短兵相接”

实际上，今年以来，包括建行、平安、广发等多家银行信用卡均已调整了信用卡积分权益。比如，广发信用卡更是将102.69万户商户列入不累积积分名单，民生信用卡取消拉卡拉等19家第三方支付机构交易累积积分。

信用卡权益“缩水”不免引来持卡人的抱怨，信用卡的吸引力似乎也不如从前。而与之形成对比的是蓬勃发展的金融消费产品，比如蚂蚁金服的“花呗”、苏宁金融的“任性付”、美团的“月付”等。

苏宁金融研究院研究员薛洪言对《国际金融报》记者表示，花呗们与信用卡客群已经从“互补”走向“重叠”，未来免不了“短兵相接”。他表示，2019年末，国内信用卡持卡人约3.5亿人。同期，央行有信贷记录人数约5.5亿人。未被信用卡覆盖的2亿缺口，正在被花呗、任性付、白条等代表性消费贷产品填补，而银行似乎并未积极“迎战”，反而采取战略收缩。

“以招行和浦发银行为例，这两家银行是这一波信用卡大扩张中的佼佼者，浦发银行2017年新拓展持卡人超过千万，招行2018年新拓展持卡人超过千万，但它们并未高歌猛进、扩大胜果，而是在最风光的时候踩了刹车。”薛洪言说，背后的原因，一是对不良率的警惕；二是夯实存量用户，在高速增长期追求的是规模，基础夯实期追求的是质量。

薛洪言指出，随着消费贷款的信用卡化，越来越多的持卡人有了更丰富的“免息消费”选择，信用卡早已不是唯一的工具。

上述国有大行信用卡行研经理也对记者坦言，信用卡行业遭受到“花呗”、“白条”等类信用卡产品的竞争，这是当前移动互联网大趋势下不可避免的。

在激烈的浪潮中，信用卡是否会变成“前浪”？又该如何接招？

“目前银行信用卡机构应对挑战的基本方法是发挥内生优势，学习优秀经验，共建多元生态。”该经理说。

在这场客户拉锯战中，银行并不是一无所有。上述经理指出，银行持有三大法宝：

一是资金成本优势。银行信用卡机构的资金成本基本是外部互联网金融平台的三分之一，这为奠定信用卡行业规模起到了非常关键的作用。

二是向互联网化深度转型。通过学习优秀互联网平台如腾讯、 阿里的经营管理模式，加快互联网化转型，构建移动互联网平台，打造“线上+线下”的获客模式，不断深挖客户需求，优化客户体验，形成客户的忠诚管理。

此外，以开放的心态将外部合作伙伴纳入合作体系，加快信用卡生态圈建设，不断和大IP、大互联网平台合作，共建包括流量、支付、转化为一体的生态圈，实现共赢。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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