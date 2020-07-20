洪水肆虐之下 保险如何“买单”？

面对严峻的防汛形势，多家保险公司启动应急预案，奔赴一线参与救援。那么，哪些保险能补偿因洪涝灾害带来的损失呢？又有哪些情况是拒绝理赔的呢？

当前，我国正处于主汛期，长江流域正遭受着严重的洪涝灾害，防汛形势十分严峻。据国家减灾委员会秘书长、应急管理部副部长郑国光介绍，截至7月13日上午7点，洪涝灾害已经造成了全国27个省区市3873万人次受灾，141人死亡失踪，倒塌房屋2.9万间，直接经济损失861.6亿元。

同时，有200多万人次紧急转移需要安置，农田绝收的面积是516千公顷。从受灾情况来看，主要是湖北、湖南、贵州、江西、广西受灾时间长，灾害损失重。

而在防汛救灾一线，我们总能看到保险人忙碌的身影和担当。车陷积水，他们冒雨施救；仓库被淹，他们帮助转运货物；家中进水，第一时间上门定损……面对洪涝灾害，多家保险公司迅速启动应急预案，推出多项应急服务举措，多地机构联动，奔赴一线参与救援，提供查勘理赔服务。那么，哪些保险能补偿因洪涝灾害带来的损失呢？

车险：不是买了就能赔

“从风险管理的视角看，洪涝灾害有一定的特殊性。”保险学者、人保财险原副总裁王和告诉《国际金融报》记者，洪涝灾害既被作为巨灾风险来管理，又被作为普通风险来管理，因此，在大多数财产保险和人身保险的保障范围中均包含了洪水风险。

比如，车险、农险、企财险、家财险、工程险等险种，大多都将洪水风险列为保险责任。因洪涝灾害造成的人员伤害或身故，也在人身险的保障范围内。

在此次洪涝灾害中，车险报案尤其多。记者从平安产险处了解到，自6月1日至7月12日，公司已接到车险报案累计22165笔，结案16282笔，结案金额1.15亿元。那么，是不是投保了车险，水淹车就一定能获得理赔？

平安产险有关负责人向《国际金融报》记者表示，以下三种情况，保险公司是拒赔的：首先，未投保车损险，暴雨导致的车辆被水淹等车损的情形，保司不赔付；其次，仅投保了车损险，未投保涉水行驶险的，涉水行驶导致发动机进水后导致的发动机损坏，保司也不会赔付；最后，投保了车损险，且投保了涉水行驶险的，在涉水行驶发动机进水熄火后，进行二次打火造成的扩大损失，保司也无法赔付。

该负责人建议广大车主在购买车险时，除投保车损险外，还可考虑投保涉水险、玻璃险等附加险，转移台风、暴雨造成的车辆水淹、被砸等损失。

他还提醒车主，在雨天行车时注意保持安全距离及车速；在可能发生暴雨的情况下，优先选择地势高的停车位且远离高空广告牌，不要停放于低洼路段；行驶注意估测水深，尽量避免涉水行驶，发生涉水行驶熄火时，切勿强制启动车辆以免造成发动机损坏，并及时拨打保险公司电话求助。

农险：保额普遍偏低

在此次洪涝灾害中，农田、农作物、农房也受到严重损失。记者从国寿财险江西分公司处了解到，7月6日0时至7月13日12时，该地农业保险受灾面积达43.35万亩，并已赔付出16.65万元首笔农险理赔款。记者还从中国大地保险江西分公司处了解到，截至7月12日，该地受灾面积14.11万亩，涉及农户8300户，并已赔付出56.5万元农险理赔款。

王和指出，我国农业保险仍面临一个基础性问题，就是保障金额相对较低，大多只保物化成本的一部分。

什么是保物化成本？王和举例称，比如种植一亩小麦，投入的种子、化肥和农药等成本是800元，到收成的时候，大概一亩能卖1600元，因此，如果从收入保障的角度看，充分保障的额度应当是1600元。

但目前大多数的种植险，只是保物化成本，而且只是保物化成本的一部分，有的地方大概能保到三四百元。所以，农作物受到洪水淹没，对农户来讲，还是面临比较大的损失，而且根据农作物生长的不同时期，损失也可大可小。

“保额低，就应该提高保额，但这也意味着农险保费要相应提高。”王和无奈表示，从目前情况来看，无论是农户，还是财政补贴的资金，都难以负担大幅度提高农险保障程度导致的保费支出增加。但未来农险的保障程度要根据农业经济的发展逐步提高。

王和补充称，农业生产基础设施大多没有保险也是当前面临的主要问题。他说，洪涝灾害对于农业产生的危害，其实不仅仅只针对农作物，它还会对农业生产的基础设施，如农田本身、农业水利设施、农业大棚等产生不利影响。但目前，大多数农业生产基础设施却是“裸奔”状态。“这也是未来需要我们去关注的，但主要矛盾是保费支付能力问题，和提高农险保额面对的问题一样”。

近几年，在各级政府部门，特别是民政和财政部门的支持下，我国大力推广了农房保险。据估计，我国有70%左右的农房都已经投保了农房保险，保障范围都涵盖了洪涝灾害风险。

“如果遇到洪涝灾害，农户就能够得到保险赔偿，尽管现在的保障程度还不高，但还是提供了基本保障的。”王和说。

财险投保率待提高

“不过，从我国洪涝灾害的实际保险理赔情况看，情况并不算理想。”王和坦言。他说，其背后的一个重要原因是，我国财产保险整体投保率不高。大多数的财产，或者社会财富，并没有安排相应的保险。所以，即便多数保险都涵盖了洪水灾害风险，但由于没有投保，也就得不到赔偿。

以1998年的长江洪灾为例，灾害造成的直接经济损失近2500亿元，但保险的赔付却只有30多亿元，仅为1%左右。“当然，近年来，随着社会和经济的发展，特别是保险业的发展，投保率有所上升，但总体仍不高”。

王和表示，洪涝灾害保险赔付率相对低，还有一个重要因素，是由保险制度的正外部性决定的。就是保险公司在维护自身利益的同时，会产生对社会利益的溢出。

更通俗地讲，保险公司为了减少可能发生的赔款，在洪水到来之前，会主动协助被保险企业进行财产转移，这样不仅减少了保险赔款，也减少社会财富的损失。当然，还有一个重要前提是洪水不像地震，它具有较强的可预警性，通过对上游水情的观测，就能够对下游的洪水风险进行预警，为转移财产、减少损失提供了可能。

另外，为应对农业巨灾风险问题，我国从2011年开始建立农业保险巨灾风险准备金制度。制度要求保险行业在正常年份，要从农业保险费收入中按照一定的规则，提取农业保险巨灾风险准备金，通过这一制度，形成资金积累，一旦发生巨灾损失，就能够在一定程度上化解巨灾风险损失，稳定保险行业的经营。

(责编：李都也(实习生)、李栋)